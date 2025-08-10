星期透視／關稅戰 美國贏了嗎？

美國在四月二日宣布對各貿易國課徵高額對等關稅，金融市場為之震盪，為了爭取調降稅率，各國代表兼程赴美談判。但八月一日既定談判終止日時，僅有十餘國與美國達成協議，其餘近六十餘國，包括台灣，均由美方片面宣布稅率。八月七日為新關稅統一實施起始日，有些國家雖還鍥而不捨的爭取調降，但美方官員明言：可能性不高。

新關稅稅率確定後，美國政府估算，平均進口稅將由今年年初的百分之二點五，膨脹到約百分之廿，為近百年來美國進口關稅的最高紀錄。財長貝森特宣布，年底將可為國庫增加近三千億美元入帳。

各界擔心，新關稅可能對通貨膨脹或投資市場造成衝擊，但七月份的數據顯示，美國消費市場呈現了相當的韌性，使得問題並不嚴重。短短一個月內，美國在川普的關稅政策下，整體貿易赤字縮減一成六，對中貿易逆差更驟降三分之一，達到廿一年來的最低。美國財經分析師因此大言不慚的表示：依此狀況研判，美國其實還有「更積極調漲關稅的空間」。

表面看來，川普似乎贏了關稅戰的第一回合，但不少財經學者卻開始擔憂，川普政策已助長「非美聯盟」與「美國中心」的國際經濟對抗。被川普視為打擊對象的中國，反將因此獲利。

川普以一夕數變的關稅政策勒索各貿易國，已使美國累積百年的國際信譽付出代價。如與日本才剛談定十五趴的關稅，轉頭便稱這是在現有稅率上「疊加」，嚇得日本談判代表連夜奔回美國請求澄清。七月底川普以行政命令公布印度稅率為廿五趴，但不到一周卻又簽署新命令，以印度購買俄國石油為由，將印度進口稅翻倍成五十趴。巴西對美貿易為入超，美國賺了巴西錢，卻以巴西政府對前總統博索納羅的起訴不公，宣布對巴西課以百分之五十的懲罰性關稅，魯拉總統氣得直斥美國干預主權。亞洲第一個與美國達成關稅協定的越南，據稱在談判桌上美方原同意稅率為十一趴，但川普宣布時卻未知會越方而逕自宣布為廿趴，讓越南吃了大悶虧。此一狀況也發生在台積電的投資金額上，川普說的與台積電公開承諾的迄今都還兜不攏。

然而美國的關稅政策，在中國卻踢到鐵板。四月以來雙方共進行了三次貿易談判，皆以破局收場。為了怕落入全面的貿易戰，美方只好一再「暫緩」實施川普誇稱的一百四十五趴懲罰性稅率。八月十二日是原訂截止日，但各界預期，除了宣布再「暫緩」九十天外，川普並無他計可施。

中國所以敢抗拒妥協，固然因掌控美國尖端產業所需的稀土資源。而過去幾年美國推動與「中國脫鉤」的政策，幫中國大幅降低對美的出口比重，減少了中國打貿易戰的後顧之憂。相對的，美國自千禧年以來，進口中國生產的關鍵品項，成長了將近四倍；同時間，中國對美國產品的依賴度卻大幅砍半。川普第一任期開始發動貿易戰時，中國曾積極尋求與美國談判，因為當時中國的經濟一片榮景，對美國施加的壓力不敢小覷。但過去四年來，中國經濟情勢嚴峻，政府早已採行各項措施勒緊民眾褲帶，這使得中國人民在面對新的產業困境時，似乎較美國民眾更具耐受力。

川普單邊主義的成功，乃美國可以透過不平衡國力，在談判桌上迫使各個貿易國委曲求全。一旦出現中國在體制外獨樹一幟，美國的成功策略便有了破口。因為在與美國談判受辱的這些國家，必將轉而尋求中國撐腰，使得「非美聯盟」得以迅速成形。如美國宣布印度五十趴稅率後，莫迪總理便立即宣布將訪中。一旦「非美聯盟」形成氣候，今天各國在談判中口頭承諾美國的鉅額投資，恐怕就會東折西扣。投資金額若是不能到位，今天美國所歡慶的關稅成效，將很快轉為泡影。（作者為文化大學政治系特聘講座教授）