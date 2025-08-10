名家縱論／珍惜民主的最後一線希望

賴總統上任才一年多，就已經面臨內外交困的局面。其實在總統選舉與立委席次雙少數的情況下，以總統擁有的資源以及政治的高度，他應當發揮調和與妥協的雙贏策略，黨政大權仍然可以牢牢掌控。但是他卻選擇直球對決和凡事都要贏方式，終究被個性決定了命運。

要知道，從他當選之日開始，他就必須扮演好總統的角色，減少個性對角色的干擾。

美國前總統雷根在競選之前，還曾誓言要在當選之後恢復與中華民國的外交關係，反映出他個人對我國的偏好，但是當選之後就以美國國家利益為最重要考量，最後更與中國大陸簽署了限制對我軍售的「八一七公報」。

執政黨大罷免大失敗的原因顯示，選民已經厭倦了政治極化產生的社會衝突，少數以「抗中保台」的罷免成員極端言論與行為，已被唾棄。八月廿三日尚有七名國民黨籍立委的罷免投票，不過綠營的氣勢已衰，朝小野大的政治格局應該不會改變。

民進黨政府經常宣稱現在是對美關係最好的時刻，但是最近前美國國務院資深顧問惠頓發表「台灣如何失去川普」一文，指責民進黨政府無視當前美國思潮的轉變，仍然在強調與執行多元、平等與包容的進步價值觀，並且堅持廢核的政策，與川普新右派ＭＡＧＡ的理念背道而馳。

民進黨一向認為台灣在全球地緣政治經濟競爭中，占有關鍵的地位，尤其在美國對抗中國大陸過程中更為不可或缺，美國絕對不能丟掉台灣，會在中共武力犯台時援助台灣。因此推動進步價值的政策，無損我不可撼動的戰略地位。

其實這篇文章道盡了大國為所欲為的霸權心態，也顯示出大國怕被小國拖下水的憂慮。川普政府的為所欲為，就是要讓美國獲利，如何與中國大陸達成利益最大化的協議，才是川普最重要的考量。

在這過程中，必須避免干擾美國獲利的行為，因此川普不同意賴總統過境紐約、要求我增加國防經費、增加對美投資，同時要避免被捲入兩岸衝突的困境，對美國而言，台灣可能不會被當作交易的對象，但是絕對要擁有掌控的能力。

在此格局下，我們還有其他的選擇嗎？新加坡前外長表示，搞好兩岸關係，東協就是台灣的天下，一語道破改善兩岸關係的關鍵作用。但是賴總統在去年就職演說，卻極具挑釁的宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，大罷免之前又開始「團結國家十講」，徹底切割台灣與大陸的連結，對此大陸必須做出反應。

國台辦發言人陳斌華最近明確指出，「中華人民共和國政府完全享有和行使對台灣的主權」，兩岸關係定位的表述已經沒有模糊的空間。由此，在大陸仍然堅持和平統一的政策時，最令人擔心的是被迫做出對台用武的選擇。

從大罷免的結果看來，我們的社會還有矯正極端、自我修復的能力，我們的民主還有一線希望，在明年的縣市長選舉與二○二八年的大選，還要做出與反對大罷免相同的選擇。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）