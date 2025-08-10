大屋頂下／大罷免橫柴入灶大失敗 被蓋牌的一個數學算式

對民進黨來說，大罷免大失敗。

失敗尚不只在投票失敗，更致命的失敗，是在民進黨自黨外以來累積了數十年的義理與形象在這次政治運動中已告解構崩塌，粉身碎骨。

囂鬧了一年的大罷免，社會民眾忽然發現，民進黨居然是這樣荒唐的一個政黨。甚至，許多民進黨人經大罷免後照照鏡子看自己，恐怕也會嚇一跳，這還是你曾自以為是的那個民進黨嗎？

大罷免以二十五比零揭曉，一般人都有了後見之明。但是，現在可以問的是：民進黨在發動這場鋪天蓋地的政治運動時，為何沒有預見大失敗的先見之明？

民進黨憑什麼相信可以發動大罷免？大罷免為何大失敗？這並非一個孤例與個案，而是反映了民進黨的根本素質，一直存在於民進黨所有的重要政治操作中。

經過這場大罷免，海水退潮，終使民進黨露出底褲，原形畢露。

本文試從一些先見之明與一些後見之明，來談民進黨憑什麼發動大罷免，及為什麼大失敗。分做「結構／義理／操作」三個小題：

①結構。結構，是一種原生的既存狀態，有相對的穩固性，不易只憑操作就能變化。

大罷免始終有一個彷彿被蓄意蓋牌的數學算式，那就是「結構」。

這是我早些時日與群友交換的看法，略論：罷免的門檻是選民總人數的二十五％。二○二四年總統大選，投票率為七十％，賴清德得票四十％，換算成總選民數為二十八％。相互比照，此次罷免方若要贏，至少就須所有二○二四的賴清德選票都要出來投同意票，這並非易事，此次二十四個立委案中就有十七案未達二十五％門檻；且雖有七案略跨越門檻，但在原本藍大於綠的選區中，投票結果反罷方都輾壓了挺罷方，因為這些立委原本的當選得票率大都超過五十％，換算成選民總人數是三十五％。

這就是「結構」，也是大罷免大失敗應有的先見之明，卻是一個始終被挺罷、反罷雙方都彷彿蓄意蓋牌的一個數學算式。

反罷方將這個「結構」蓋牌，可以理解，以免鬆懈了士氣。但是，在民進黨思考憑什麼發動大罷免時，為什麼沒有人看出這個結構的數學算式？或有人看出但警告無效，竟使整個民進黨就這樣眼睜睜地演出了這場飛蛾撲火。

從後見之明看，沒有人會將此看成民進黨的一場壯烈悲劇，只會看成一場昏庸造成的笑話而已。

無視「結構」，刀口舔血、橫柴入灶、飛蛾撲火，大罷免是自取滅亡。

②義理。民進黨在面對前述的結構性難題下，照理說，應當在論述訴求及操作策略上盡其可能地擴大號召，以避免挑激反罷方的對抗士氣，且爭取中間地帶的選民。

但是，民進黨在大罷免的義理論述卻完全反其道而行。談民主，說要「打掉雜質」。談兩岸，最後幾乎只剩下一句話：「國民黨立委都是共匪。」

這類粗暴齷齪的義理論述，反智，違反人性，嚴重激怒了反罷方的強烈情緒，選情升高，投票率升高，前述的「結構」也就呈現出來了。

但是，民進黨卻似完全不知義理號召的眉角。賴清德發表十講，顯然是自信能夠為大罷免建立一套高光的「頂層／全局」論述，卻反而暴露出他的淺薄愚昧，講了四講就在內外壓力下閉嘴，狼狽萬狀。

問題是，賴清德憑什麼自信他的十講能夠號召國人？他知不知道他的猛獁象多麼滑稽？他為什麼如此沒有自知之明？而民進黨連賴清德的十講都不敢面對、沒臉面對，又憑什麼發動這場以「消滅反對黨／終結政黨政治」為目標的大罷免？

民進黨的政治論述蒼白貧血，只有口號，沒有義理，至此已是原形畢露。

③操作。這段期間賴清德明目張膽操縱司法的醜惡行跡，激發了民眾極為悲憤的反應。

原來可能是雙方「以罷制罷」的賽局，最後呈現了三十一比零的場景，曹興誠且以此自得。但三十一比零，卻活生生是司法檢調醜惡介入的結果，將反罷方的組織團滅，這個司法檢調介入的ＳＯＰ，當然是出自賴清德。因此，三十一比零固然成也檢調司法，但二十五比零卻亦是敗也司法檢調。

再者，這是一場賴清德與罷團演出的大罷免雙簧。站在後頭唸白的賴清德後來居然被迫十講閉嘴，讓站在前頭耍寶的曹興誠、柯建銘、沈伯洋等搶戲出盡鋒頭，最後賴清德、民進黨還被曹興誠撂挑子放鴿子。騎虎摔下來，反被虎噬。這般水準的操作，在民進黨是奇恥大辱，也在台灣政治史上留下了一則黑色笑話。

綜上所論，無論從「結構／義理／操作」上來說，大罷免的大失敗，皆使民進黨累積了數十年的義理與形象轟然解構崩塌，跌得粉身碎骨。

民主嗎？要消滅反對黨，要打掉雜質。清廉嗎？只要追追看挺罷方長期以來的標案與財源即可。工於廟算嗎？居然對「結構」全無先見之明，飛蛾撲火。司法中立嗎？看看那些狗腿子吧。明星人物呢？從當年施明德那個崇山峻嶺的高度，已經沉淪至以曹興誠、柯建銘及沈伯洋等丑角為典範與旗幟。兩岸呢？只剩把所有主張和平競合者指為匪諜、打成「共匪／中共同路人」這一招而已。治國綱領呢？連十講都講不下去。

更重要的是，大罷免不是孤例或個案。民進黨諸多的重大國政操作，皆是如法炮製。僅以兩岸與能源政策為例，皆是故意無視「結構的本質／義理的正誤／操作的均衡」，亦均在反憲政反民主的暴力獨裁下一意孤行，刀口舔血、橫柴入灶、飛蛾撲火，自取滅亡。

如今，大家看清了這就是賴清德的底細，這就是民進黨的真面目，這也是民進黨主體支持者的內涵與品質。民進黨成了一個反民主的、只會製造仇恨與撕裂國家的沉淪政黨，禍國殃民。

此時此際，賴清德和民進黨人皆應照照鏡子，看看自己變成這樣的妖怪，你還認得出自己到底是什麼東西嗎？

大罷免大失敗。民進黨的最大失敗在暴露了靈魂深處的污穢，使得政黨形象破碎解構，社會上對民進黨的疑慮加重，仇恨值加劇，不信任感加深，期待感降低。

大罷免大失敗，只是保住了國會民主制衡的起碼條件。但整個國家要撥亂反正，尚待整個民進黨的洗心革面，更待賴清德的周處除三害。

重建政黨形象，已是民進黨的重中之重，但這一切都必須從賴清德重建自己的形象作起。因為，你正在毀了民進黨。

皇天后土。奉勸賴清德，沖個冷水澡，重新做人，與民更始。