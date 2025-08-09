跪著討好 無法守住國家利益

最近歐盟執委會主席范德賴恩與美國總統川普在白宮宣布的「關稅協議」，在歐盟引起嘩然。這場被吹捧成「歷史性突破」的交易，內容令人瞠目結舌：歐盟不但接受十五％的汽車與半導體關稅，還承諾三年內向美採購七千五百億美元能源、追加六千億美元投資。川普更單方面加碼宣稱：協議涵蓋軍購承諾，以及全面接受美方數位監管與產業標準。這根本不是協議，而是變相要歐洲讓出經濟主權。

果不其然，范德賴恩前腳才和川普握手，後腳就被各國政要聯手打臉。歐盟委員會立刻澄清說協議沒法律效力，敏感農產品沒做讓步、數位市場從未進入討論等等。

反觀加拿大在面對同樣的美國壓力時，卻展現了另一種姿態。二○一八年川普政府加徵鋼鋁關稅，加拿大果斷推出對等反制關稅，並在ＷＴＯ與Ｇ７場域據理力爭。在重新談判北美自由貿易協定時，加拿大雖也做出讓步，但堅守住乳製品保護、環境法規與數位主權等核心底線。更關鍵的是，加拿大並沒有為了討好華府而輕易讓出關鍵能源與軍工市場的主導權，反而積極拓展與歐洲和亞太的自由貿易合作，力求降低對美依賴。

回頭看歐盟這次的表現，說到底是內部太分裂。德國要保汽車業，法國死守農產品，東歐又怕能源轉型代價太高。凡此種種，讓外界看清了歐盟內部根本難以形成共識。

另，加拿大政壇也較少出現「人在曹營心在漢」的「準美國代理人」角色。范德賴恩與美國有深厚私人連結，早被外界質疑其是否能誠實代表歐洲利益。加拿大儘管各省利益不同，但在對外貿易與國安議題上，聯邦政府具主導權。新任總理卡尼在重大政策上與省級政府平等共議的施政作風，不僅展現了程序正義，更促進國內團結，有效維護了國家主權立場。

從這點看，歐盟這次不只是輸了面子，更輸掉了主權。加拿大雖然體量不大，但在處理與美關係時反而更清醒、也更有底氣。面對一個以「美國優先」為信仰的鄰居，任何幻想都只會換來更多壓力。委屈難以求全，只有堅守原則，才能維護國格與守住國家利益。

這場美加與歐美談判的差異，不只是技術問題，更是價值選擇。小國無法左右大國的拳頭，但至少可以決定自己要挺直腰桿，還是跪著討好。