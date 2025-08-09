遠離恐怖情人保護令只是起點

保護令議題，輿論持續熱議。不平靜的七月，新北土城謝男手刃妻和小姨子，謝男前一日才違反保護令接受偵訊，隔日即起殺機。在月底，谷姓夜店女公關遭劉姓前男友持刀砍殺，據悉保護令在七月廿八日核發，旋即卅日劉男殺害谷女。

在這類案例中，保護令似乎「只防君子，不防小人」；近日社會各方就保護令「制度面」如何精進，已提出許多檢討意見。但在「現實面」，家暴被害人應如何自保呢？

其一是心態面，被害人務必建立自我防衛觀念。在提出聲請或取得保護令之後，仍要保持警戒心，切莫失去戒心或高調宣揚激怒他方。因為在激進加害人的眼裡，常視保護令為丟臉、羞恥的印記，催化了同歸於盡、玉石俱焚的極端手段。

保護令在法制面的嚇阻力，仍須搭配現實面的自我防衛意識，始謂周全。此邏輯正如同，紅綠燈及斑馬線在法制面上保護行人優先路權，但現實生活上，行人於行走時仍須提高警覺，始策安全。

其二是作法面，在特定意義事件的當時或前後一段時間，更應提高警覺。例如：聲請保護令或提告刑事告訴後，預料加害人將被檢警傳訊作筆錄之際；法院審理保護令核發的開庭期日之際；當被害人收受法院所核發保護令、地檢署起訴書、法院判決書時而預料加害人也將收受此類文書之際；甚至是訴訟過程中，被害人一方所出具訴訟書狀繕本而預料加害人將收受之際。由於訴訟書狀中所撰寫之法律攻防，不免朝向「有利我方、不利他方」角度作論述；但看在實施家庭暴力、失去理智的加害人眼裡，往往不會意識到書狀僅只是法律攻防，卻會解讀成是我方對其所為之指責或攻訐，進而產生情緒波動、乃至採取暴力攻擊。

家暴的加害人，往往曾是被害人最熟識的親密伴侶，始會衍生錯綜複雜的愛恨糾葛。被害人應念茲在茲的是，保護令之聲請或核發，應看成是遠離恐怖情人的「起點」，而非終點，仍須保持警醒，慎防易生爭執的關鍵節點。