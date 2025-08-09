社宅租金分級的贏家與邊緣人

內政部近日公布最新的社會住宅租金分級收費草案，依住戶收入劃分四級，並分台北市、新北市及其他地區三類，租金上限介於市價三至九折不等。低收入與中低收入戶在台北市可享三折租金，新北市為三點五折，其他地區為四折；其餘級距則約為六至九折。另規定每三年檢討一次，漲幅不得超過該地區最低生活費增幅，現有承租戶於租約期滿後才改依新制計租。

政府強調，此舉旨在降低居住負擔，並依國際「租金不超過收入三成」標準設計，期讓不同收入層都能負擔得起。弱勢戶可享三至五折租金，大幅低於市價。然而，公平性仍受質疑。垂直公平上，「邊緣戶」與低薪青年可能因未達弱勢資格而租金負擔偏高；水平公平則在於高房價地區即使打折後，租金仍相對沉重。

執行層面需跨部門與嚴謹資格審查，但目前所得資料有限，恐難杜絕「假窮人」。納入資產審查與地方社會局認定，或為精準補貼關鍵。短期對租屋市場影響有限，因社宅供給占比低；中長期若百萬戶計畫推進，或可抑制租金漲幅並提升市場透明度。

新制恐出現「福利懸崖」、資源分配不均及財務永續性問題，且須防範轉租牟利等違規。專家建議提高審查精準度、設計平滑級距過渡、制度化租金調整程序並強化資訊公開，並同步擴大社宅供給與租金補貼覆蓋，方能真正落實居住正義。

此新制是追求公平效率的積極嘗試，關鍵在執行細節與監管力度，唯有制度精密透明，才能讓社宅成為減輕居住負擔的支柱。