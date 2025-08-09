打破萬年頻道表 保障觀眾權益

已經平靜一段時間的有線電視再起波瀾，ＴＢＣ台灣寬頻的四個頻道將因授權費談不攏的老問題，將其轄下的六十二萬收視戶，斷掉包括DISCOVERY、ＴＶＢＳ歡樂台、第一台、八大綜合台八大四個節目，改以其他同質性的節目取而代之！引起社會諸多關注。

頻道業者跟系統大戰，為的都是錢，ＴＢＣ總經理潘煦邦說：頻道代理商無視有線電視收視人口逐年下降，還要收取跟十多年前一樣的高額授權費用，讓系統業者難以負擔，但是商業談判有來有往屬於常態，此次中嘉來存證信函表示「ＴＢＣ未經授權及播出所代理頻道，涉及侵權」，所以他們非斷訊不可！

綜觀有線電視的亂象，主要是頻道商聯合壟斷，形成所謂的二四○俱樂部，只有二四○俱樂部成員，可以拿到頻道授權費每年約八十億元。新頻道不只沒錢分，有的甚至還要付上架費，才能被播出。

再者，二四○俱樂部的頻道長年占據黃金頻道位置，因此每年約一百八十億元的廣告收入，也只有他們分得到。新頻道通常只能排到一百多兩百多的頻位，即使努力也分不到分文廣告。

自從ＮＣＣ成立以來，均以觀眾收視權益為由，不准系統不買二四○俱樂部的頻道，形成政府協助業者壟斷市場。而長期被壟斷的結果，就造成如今台灣電視節目品質每況愈下的窘境，將早年擁有的國際市場，紛紛讓給了韓國和中國大陸。頻道商賺了錢再拿去搞房地產，也不需再投入節目製作精進內容。觀眾被愚民式的爛節目綁架卅年。目前唯有打破萬年頻道表，按照收視率分潤，才能讓電視產業活過來，找回失去的競爭力。

ＴＢＣ下架二四○俱樂部的四個頻道，個人和被ＴＢＣ下架的四個頻道並沒有恩怨，只是希望這點難得的反抗行動可以得到正面的市場改變。我要表達的是：ＮＣＣ長期以保障收視大眾權益為由，不准系統不買特定頻道，也不准頻道不賣給系統。小學生也知道這個規定，一定會造成紛爭不斷、官司不止，然後市場成了一潭死水，現在的有線電視就是這樣的狀況。

有幸成為二四○俱樂部的媒體巨鱷，躺平也賺的盆滿缽滿；卅年前沒有進到二四○俱樂部的後起之秀，只能恨自己生的太晚，努力也沒有用。

保障收視戶權益，不是靠大有為的政府官員，叫頻道不能不賣、叫系統不能不買。只有共產黨的觀念才會用計畫和分配式的控制市場。保障收視觀眾權益唯一的辦法只有一個，那就打破壟斷開放競爭。

頻道和頻道有共同競爭的機制，系統和系統有共同競爭的機制。捨棄「競爭」，其他的說法，感覺都是為了要幫既得利益者傷害觀眾權益的託辭。

ＮＣＣ已經成立數十年了，請不要再為虎作倀。請打破萬年頻道表，還給有線電視市場一個市場機制，如此才是保障收視觀眾權益。