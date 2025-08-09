出生率創低 反映不信「賴」

超恐怖的！今年台灣的新生兒出生數只怕不到十二萬人，又將創有史以來的最低出生數紀錄。甚至今年能否保住十一萬名新生兒的整數大關，或許還是個未知數。不過以七月的八九三九人，前七個月的總出生數為六萬四三一四人來看，想保住十一萬名新生兒大關，應該也是非常難的挑戰。

七月出生數為八九三九人、死亡數為一萬六八四六人，七月的人口自然增加（出生減死亡）為負七九○七人，又是一個「生不如死」的月分，台灣人口連十九個月人口負成長了。內政部今最新戶口統計資料，截至今年七月底台灣人口總數為二三三三萬七九三六人，不但比去年同期減少七萬一三八七人，人口減少的數量與比例相當大，且七月的死亡數幾乎快達出生數的兩倍，這都是許多國家不會有的現象。

此外，台灣正邁向超高齡社會。據內政部統計顯示，截至七月底六十五歲以上老年人口數已達四五八萬多人，占總人口的十九點六四％，預計將很快在今年突破六十五歲以上人口占廿％的超高齡社會門檻；且○至十四歲的幼年人口僅占比為十一點六二％，明顯低於許多已開發及開發中國家。今年的新生兒數占比恐不足總人口數的○點五％，顯示台灣的人口結構正經歷巨大、快速且畸形的轉變，但面對台灣的人口結構變化，政府有準備了嗎？

以目前台灣的政治、經濟、社會、教育環境，政府要提振新生兒出生數確實非常不容易，當今不再是每胎補助五萬、十萬、甚至更高的生育獎勵金，就能讓年輕夫妻想生育小孩。或許，政府該思考如何供應年輕夫妻社會住宅的需求，先讓結婚的夫妻有個社宅的安定小窩，讓年輕人不但能夠養活自己，而且也有能力讓孩子過上好生活，才會讓年輕夫妻更有生育子女的想念。

「生育子女」是年輕人對未來是否抱持希望的最直接反映，唯有台灣政局安定、經濟繁榮、生活舒適，才能讓年輕人「有能力」與「有意願」想生養小孩。未來政策更應聚焦於強化年輕人的就業與薪資結構，增加社宅供應及生育支持，打造育兒友善的工作、居住、教育環境等。

「生育子女」更是年輕人對政府是否信賴的最直接反映。希望政府聽到年輕人想要有個家的渴望；祈求政局安定、經濟繁榮、生活舒適的聲音；期許不但自己過得好，還能成為父母，並讓孩子在台灣快樂生活的希望。