如此政治惡鬥 沒人性沒格局

台灣政治惡鬥嚴重，有些人甚至已到了沒人性且無格局的境地。

民進黨不分區立委王義川近日在政論節目上無的放矢，嘲諷台中市長盧秀燕勘災時下大雨，但為何臉上的妝都還在？質問「化妝品是什麼牌子的？」暗喻盧市長勘災不認真或偷懶。

七二六「大罷免大失敗」後，王義川飆罵同黨立委王世堅「不服從命令的滾啦！」「台中人非常在意錢」，又在盧市長的妝容上大作文章，可見其除了水準低，更是為了黨中央賞賜其不分區立委而盡情演出，說到底是為了報答賴清德主席的提攜之恩。

目前盧市長支持度頗高，很可能代表國民黨挑戰下一屆總統大位。王義川彷彿瘋狗亂咬，把芝麻小事無限放大、胡言亂語，尤其極盡手段針對在野黨、掩護執政黨，實令人感到遺憾。

王義川身為男性卻以粗魯言論傷害女性，實非國會議員應有的格調。尤其特定綠媒配合王義川洗腦大眾，大力抹黑盧市長，這是標榜性別平等的執政黨男性，對女性應有的態度嗎？是台灣人應有的樸實與驕傲嗎？