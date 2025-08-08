聽新聞
綠營標榜性平 卻頻羞辱女性
民進黨自詡重視性別平等「進步價值」，黨內設有「性平部」、國會有一群號稱「女權立委」，結果自家男立委卻頻以父權沙文言論詆毀他黨政要，真是莫大的諷刺！
不分區立委向來被視為政黨形象的「門面」，但是從柯建銘到王義川，一個身為黨團總召、一個身兼黨中央政策會執行長，前者嘲諷台中市長盧秀燕「人家叫你盧媽媽，就應回歸家庭主婦」在家沉潛，暗諷女性不適合從政；後者極盡調侃盧市長使用的粉妝產品，更將此物以「女性的東西」來強化性別刻板印象。二人對盧市長的性別羞辱，不只包含封建色彩的性別歧視，更有帶有「厭女」的大男人主義傲慢。
政治人物當然可受公評，但應聚焦於施政能力而非性別或外貌，如此才是理性成熟、性別友善的公民社會。如果今天任何一位執政黨的女性，遭在野黨如此性別羞辱，相信綠營絕不會默不作聲；此時民進黨人卻大多選擇漠視，真讓人看破手腳。
原來，性平這種人權價值在綠營眼中，也因黨派之別而有差別待遇。相比之下，近期盧市長面對台美關稅談判議題，選擇放下藍綠分歧，呼籲各界團結做政府後盾；對照上述二綠委的性別歧視言行，高下立判。綠營對盧市長頻頻無理攻訐，正是將其視為可能挑戰賴清德連任的潛在對手。惟此下流之舉顯得自降格調，只有嚇跑中間選民的反效果。
