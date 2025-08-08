聽新聞
賴任川普予取予求 置台於險境

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）
美國總統川普宣布對等關稅政策新稅率於美國時間8月7日生效，各國忙著應付變局。圖／歐新社資料照片
美國總統川普宣布對等關稅政策新稅率於美國時間8月7日生效，各國忙著應付變局。圖／歐新社資料照片

這次與美國談判關稅，賴清德政府可說如軟柿子被美國捏在手上，要怎麼捏、怎麼玩，任川普說了算。從百分之卅二，到百分之廿；川普從喊出台積電投資三千億美元、到又改口兩千億美元，忽高忽低，讓國內出口廠商眼淚忽流忽停，心跳忽快忽慢，被人戲耍，看得讓國人痛心疾首。

美國以其強大經濟實力及國防武力對全球各國耍流氓，這與國際貿易基本理論完全不合。若按其觀點，美國是全世界首屈一指的軍火商大國，交易動輒百億、千億美元，美國賺得盆滿缽滿，不知向美購置軍火的各國，可否要求美軍火商退回所賺的錢及美國軍火造成戰爭死亡的生命賠償？

也許川普可說這是你們要買的、怨不得我，但軍火以外的商品不也是美國要買的，能怨各國？

美國是不講理的國家，尤其是要各國動不動投資上千億美元，川普甚至聲稱日本承諾投資的五千五百億美元是「簽約金」，且美國將可獲得這筆投資所創造利潤的九十％，這不正是搶錢的大獨夫？

日前川普詛咒印度經濟已死，並提高其關稅百分之五十，只因其向俄國購買石油，無視美國經濟制裁俄羅斯，但美國向俄羅斯進口六氟化鈾以用於美國核子工業，為電動車產業進口鈀金屬，另外也進口化肥與化學品，又做何解？這是雙標，只許美國放火，不許他國點燈。

美國川普的一舉一動，似乎全球經濟商貿來往的制度都要由美國來制定，是世界的規範，甚至超過國際法，這不會太可怕嗎？如果說川普不是獨夫，誰是獨夫？川普不但是美國獨夫，而且是全球的大獨夫。

獨夫遇獨夫，會擦出什麼樣的火花？全球獨夫川普遇「台灣獨夫」賴清德會有什麼樣的戲碼上演？美方已宣布台灣的廿％關稅，但賴清德仍說這是暫時性關稅，後續仍在談，其實應是在為八二三大罷免來個「拖刀計」，此世人盡知，也是賴清德傳出被川普拒絕過境美國紐約後，又一顏面盡掃的例證。

千怪萬怪，在台美談判中，賴清德只能怪自己務實台獨意識，既不能保護台灣不受美方大獨夫予取予求，更不能保護台灣在中國大陸與美國的利益衝突中，不成為菜單上的一盤菜。一邊倒的結果，是滿盤皆輸，置台灣於危險境地。

關稅談判 台應重擬藍圖

隨著美國宣布對台灣關稅廿％後，美國總統川普又丟出震撼彈：美國將對半導體徵收百分之百的高額關稅，更聲稱「台積電將投資兩千億...

綠營標榜性平 卻頻羞辱女性

民進黨自詡重視性別平等「進步價值」，黨內設有「性平部」、國會有一群號稱「女權立委」，結果自家男立委卻頻以父權沙文言論詆毀...

若郭部長該換 厭女王義川呢

經濟部長郭智輝因常亂發言，輿論多負評，被譏為「放雞屎一堆」、最該撤換的爭議部長。無獨有偶，不分區綠委王義川罄竹難書的離譜...

如此政治惡鬥 沒人性沒格局

台灣政治惡鬥嚴重，有些人甚至已到了沒人性且無格局的境地。

別讓獨立書店 關比開得快

近日因「青鳥書店」負責人牽扯「小三官司案」，並和已婚友人在日本手牽手的畫面曝光，被一些文化人批評，她多年來申請文化部各種...

