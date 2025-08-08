若郭部長該換 厭女王義川呢

經濟部長郭智輝因常亂發言，輿論多負評，被譏為「放雞屎一堆」、最該撤換的爭議部長。無獨有偶，不分區綠委王義川罄竹難書的離譜發言更甚於郭；若郭該撤換，那王義川呢？

王義川牽拖七二六「大罷免大失敗」是因「台中人很在意錢」，又對綠委王世堅呼籲撤回八二三罷免案，痛批「不服從命令就滾！」毫無反省能力的王義川為貫徹賴總統繼續支持「大罷免延長賽」命令，又批評台中市長盧秀燕勘災儀容，嘲諷盧使用二千四百元粉底液，輿論難得有共識而炸鍋。民進黨性平部嚴厲譴責王，強調不要「厭女」的台派；強調「性別平等的價值應超越政黨立場，不容以女性外貌作為政治攻防的工具」。

筆者認為女性於公開場合注意儀容、適度妝扮，合情合理更不違反任何國法，本應予完全尊重。王義川鄙視、醜化女性的低級言論，充滿大男人沙文主義，嚴重違背舉世注重的性平意識，遂成為全民公敵。如此猖狂無知的政黨票不分區立委，若不公開道歉、下台、撤換並由順位遞補，民進黨就等著再一次被人民用選票教訓！