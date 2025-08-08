關稅談判 台應重擬藍圖

隨著美國宣布對台灣關稅廿％後，美國總統川普又丟出震撼彈：美國將對半導體徵收百分之百的高額關稅，更聲稱「台積電將投資兩千億美元」。雖然台積電尚未確認此金額，但早先台積電已承諾赴美投資一六五○億美元，在如此承諾下，獲得的客觀條件卻不如日韓十五％的關稅率。這場地緣經濟外交大戰，台灣首戰可說令人失望。

首戰雖不盡理想，但亡羊補牢，猶未晚也。台美關稅談判不只是稅率問題，更是一場關於國安、科技主導權、外交權力的複雜博弈。台灣應重擬藍圖，畢竟接下來還有許多與川普團隊交手的機會，就下列幾點來討論。

首先是情勢判斷。台灣要認知川普政府「絕對利益法則」的趨勢和決心。絕對利益法則的趨勢就是對大國有利、小國不利，這與拜登時期台美的互惠互利、友好氛圍截然不同。對美方太過信任的結果是把底牌攤在桌上，以為美方會回敬誠意，結果換來的是被倒打一耙。我方需認知美方接下來幾年都會以關稅作為談判與保護手段，而且兩黨都可能使用關稅作為工具，把貿易關係當作動態博弈。何況，川普的談判風格，向來是先開出對手無法接受的條件，使對手因處於焦慮的情境下，做出比原本還要再多的退讓。這也就是台灣在面對未知的情況下，早早承諾台積電的投資計畫，亮了底牌，最後被要求更多的讓利。

再來是準備充分。日韓能拿到十五％的關稅，一部分原因是在川普第一任期已經有交手經驗。早在川普第一任的時候，日本首相安倍晉三與川普簽署雙邊貿易協議，南韓也與美國簽訂FTA的修訂協議。日韓由資深官員組成的談判團，皆擁有多年與美方協商的經驗。反觀台灣，在川普第一任期，台美雖在軍售、科技合作等方面互動頻繁，但沒經歷正式的關稅談判。因此，台灣在今年面臨美方加徵關稅時，第一次站上談判桌，副閣揆鄭麗君領軍的談判團隊，雖已完成多輪實體談判，但缺乏談判記憶、專業與籌碼，談判處境相對被動，也缺乏過往制度基礎。

最後，台灣應有更佳整合的策略。面對美方高度政治化的貿易政策，僅靠經濟部門已經不足夠，也不應將台積電當成唯一的籌碼和王牌。我們應該設立由國安會主導，結合經濟、農業、科技、外交多部門的戰略協調小組，以政治、產業、國安的視角，整合出一套對美談判策略。這樣的團隊不僅能在第一時間回應白宮訊號，也能提前模擬各種可能的政策衝擊，並快速提出應對。在研擬讓利條件時，也有多產業、企業能夠共同承擔。台灣未來談判可以考慮整體的對價方案，包括採購美國天然氣、農產品、加強與美國合作的科技研發基金、推動台灣企業赴美上市或設廠等互利條件。

許多人或許懷念拜登時代對台的態度和政策。但川拜對台灣的戰略大方向並沒有不同，都是將過度集中生產晶片的台灣視為風險，盡其所能的讓台灣到美國設廠「去風險」。拜登用的是「晶片法案」的懷柔產業政策吸引投資，川普則是用強硬關稅手段。因此台灣不能只被動預判川普下一步，應該主動設計出讓川普願接受的雙贏方案。另外，台灣要嚴肅思考當「護國神山」拱手讓人後，台灣的風險不再是美國的風險，下個十年的國際分工，我們還有一席之地嗎？