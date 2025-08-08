學習與災害共存 走出安全回家路

日前南部大雨，造成高雄一家五口於南橫墜谷的憾事震驚各界，極端降雨係該路段屢次致災因素之一。面對早期開闢的南橫公路，如何營運管理、維護預警，考驗著公路管理單位及全民。

事實上，墜谷災害發生階段，高雄桃源區廿四小時累積降雨量達一○三七毫米，直逼莫拉克風災時的一三○一毫米，如此強降雨，遠遠超過導致土石流發生的降雨門檻值，及一般邊坡降雨致災之降雨量。但是邊坡崩塌因素甚多，單以降雨量大小做為山區公路預警封路標準，與擾民效應之間如何取得平衡？

再審視本次台廿線南橫草水路段，非屬當年莫拉克風災影響嚴重致災路段，但該段路幅寬度不大，且路基下邊坡到荖濃溪的高差超過五十公尺；而荖濃溪在坡址又接近攻擊坡，諸多路段位於山崩與地滑地質敏感區，地質相對較脆弱。同時，道路依山而建、易受崩塌影響，墜谷災害路段屬於相對高潛勢路段。在同樣的降雨條件下，發生危害的程度高且影響較大；特別是邊坡一旦發生破壞，人車均有墜谷及遭溪流沖走的危害。

當山區較脆弱之地質敏感區邊坡遇極端降雨，即為致災高危險區，預警封路似乎是不得不為的手段。至於封路路段範圍應如何畫定較為合理？其實若山區聚落非屬地質敏感區，因極端降雨而發生崩塌的機會相對較低，但只要人車通行路徑會經過高風險潛勢區仍會致災，只要Ａ聚落到Ｂ聚落中間路段有高潛勢區，就應全區段預警封路，才能達到避災效果。

進一步說，公路單位的確應公布各路段的地質敏感區、邊坡高度等資訊，甚至應進行各山區路段之安全潛勢分級，並以路標顏色區分，以提高山區用路人安全意識。南橫公路開闢距今已超過五十年，當初工程地質知識並未普及，以至於選擇路線不盡理想；加上台灣地質年代遠比美國及歐洲年輕，仍處高度活躍不穩定狀態，一般依山而建的山區道路確實存在高風險。唯有務實調查並公布，才能妥善面對極端降雨、地震等環境考驗。

預警封路是安全回家的重要手段，法令配套亦是關鍵。台灣目前預警封路的配套法令嚴重不足，交通部應該研擬制定，不應僅依靠現行未達法律位階的封路作業程序「且戰且走」來封路。況且，當有山區民眾以民生問題為由，要求通過封路路段之時，公路單位又得如何面對？

每次災害都是一次重生契機，端看社會如何學習與災害共存，發揮韌性以迎接試煉，大家一同走出一條安全回家的路。