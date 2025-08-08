別讓獨立書店 關比開得快

近日因「青鳥書店」負責人牽扯「小三官司案」，並和已婚友人在日本手牽手的畫面曝光，被一些文化人批評，她多年來申請文化部各種書店營運補助，最後卻快閃關店、拿錢走人！在此無意批評個案，只想從個人經營獨立書店五年之久的經驗，來說說獨立書店的經營困境，以及文化部可在補助之外做那些事來支持獨立書店發展。

目前文化部對書店的補助計畫主要有二，其一是常態性，每年底可提出實體書店發展的補助，約廿至四十萬元左右，今年接受補助的將近五十案，總金額不到一千五百萬元；另一種補助則是實體書店串聯市集的補助案，每案平均二百萬元左右，今年總共有廿幾案，總金額約四千六百萬元。

就這兩類補助案而言，對台灣實體書店或獨立書店到底有多少實體幫助？只能說，對有申請到的書店而言不無小補，但是對無法申請到的書店而言，也只能望梅止渴，看得到卻吃不到。

國內獨立書店不到四百家，大約可區分為二手書店、非二手書店，也可區分為純書店或有複合經營咖啡點心者；不論何種書店都需要資金來營運。其中有四分之三的書店是租屋為主，需要負擔租金；即使是自家開設的書店，沒有租金，也要有人事、水電、進貨及其他成本，所以一家書店最基本的營運成本最低每月也要五、六萬元，若多請一個人手就可能超過十萬元。若單純賣書，有可能一個月營利十萬元嗎？

以筆者自己開的書店為例，根本達不到每月五萬元營業額，何況利潤，所以只能自己看店節省人力成本、賣二手書以減少進貨成本。因自己的興趣和少許的文化責任，才讓這家書店可以撐五年，但有多少家書店可以這樣硬撐呢？如果把書店當成營利事業，那真要學「青鳥書店」，努力申請補助經費，拿到錢就拍拍屁股走人，不用管這家書店要經營多久，一旦沒補助、沒錢賺，就關門大吉。

獨立書店還能生存嗎？書店經營者，因著文化使命和責任感而硬撐者居多，他們多少也希望文化部能投以更多的關注；只是文化部還是習慣以個案申請補助，因此會寫補助計畫者就可爭取到較多的資源。然而這類以個案補助為主的計畫並無法整體提升更多國人走進書店。以兩百萬左右的補助案而言，著重一至兩天的書市市集，其大部分經費都花在布置會場上；參與的書店這兩天擺攤營收增加，但煙火放完後一切又歸於寂靜，又有多少人參加了書市市集之後，會再度走進這些參展的實體書店呢？

文化部應以整體宣傳實體與獨立書店的政策，來替代個案補助，以長久行銷的方式讓更多人知道獨立書店各自的特色。各縣市只要花個幾萬元印製「獨立書店地圖」，把獨立書店納入各縣市的人文風景介紹和導引路標中，自然會有人走進書店；甚者，若能夠像文化幣一樣發行「成年圖書券」，對書店則更有實質助益。如今，獨立書店關得比開得還快；書店是一個國家最美麗的人文風景，若沒有書店，台灣還有什麼文化地標呢？