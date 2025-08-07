國安法 能防關鍵技術外洩嗎

台積電爆發工程師外洩核心關鍵技術案，目前正由高檢署偵查，也成為因洩漏核心關鍵技術而違反國安法的第一起案件。只是面對台積電赴美投資千億美元一事，現行法制能否有效保護核心關鍵外洩，卻有很大問題在。

對於科技技術外洩，長久以來之治罪法條為營業秘密法第十三條之一第一項，即法定刑五年以下有期徒刑的侵害營業秘密罪，但此罪刑罰不重，並屬告訴乃論之罪。故於現實面，被害企業往往以刑事告訴來達成民事賠償目的，嚇阻效果自然相當有限。尤其此法條並未依營業秘密等級而有不同的法定刑，如若有涉及國防秘密與經濟秩序者，係完全委由私人企業衡量是否提告來達成民事和解，等同將國家安全置於私法自治的談判桌上，更凸顯此罪的嚴重缺陷。

為彌補此等缺漏，立法院於二○二二年修正國安法採層級化的保護體系，即於國安法第三條第一項規定，任何人為外國或境外敵對勢力來竊取、侵占、洩漏國家核心關鍵技術之營業秘密等侵害行為，可處五至十二年有期徒刑，又依同條第二項，若將此等技術於境外使用，可處三到十年有期徒刑，甚至若外流至中國大陸，還可處至七年以上有期徒刑；此罪因涉國家安全，自非屬告訴乃論；至於不屬核心關鍵技術的侵害營業秘密之行為，仍依營業秘密法為規範。

惟如此層級化保護，因法定刑落差極大，所謂核心關鍵技術之認定，勢必成為法庭爭議重點，如依國安法第三條第三項對於核心關鍵技術之界定，如國際公約、國防安全、國家關鍵基礎建設、提升國家競爭力等，皆廣泛無邊，等同空白授權由主管機關決定，這就難免於恣意與專斷，致踩到罪刑明確性之紅線。

而在今年四月修正的創新產業條例，其中第廿二條第一項，雖有對外投資應經中央主管機關事前核准之明文，但到底投資哪些產業、那個地區或資本額多少，仍是由主管機關以辦法為補充，對於核心關鍵技術之保護，就會產生浮動。尤其是此條例第廿二條第三項，雖列有涉及國家安全、經濟發展等禁止對外投資之規範，但如此的禁止並非絕對，仍可由主管機關為部分或附條款之核准。

以川普要求台積電投資美國千億美元及入股英特爾來說，因涉及先進製程之轉移，必會觸及國科會所公布的核心關鍵技術，除會對台灣晶片產業造成重大衝擊，更會對國家安全產生影響，實應屬不得對外投資之事業。只是依據創新產業條例第廿二條第三項第三款，只要不影響政府遵守所締結之國際條約或協定，就可開綠燈放行。

故無論美國對台的要求有多麼不合理、也無論涉及多少核心關鍵技術，只要我方承諾，主管機關就可依法核准台積電對美之投資，致阻卻國安法之刑事責任。這也代表，國安法為防止技術外流所設之防火牆，將因此出現破口。