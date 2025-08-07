川普經濟學 美國更偉大抑大蕭條

白宮貿易顧問納瓦羅認為，川普顛覆貿易體系改變貿易交易，是全球貿易的改革創新者，具有戰略和重構的價值，應獲諾貝爾經濟學獎。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則說，川普和他周圍的那些人，是經濟學的幼稚園班。諾貝爾經濟學獎是給有學術理論且有長期貢獻的人，他認為川普的經濟思維充滿幻想，是民粹主義。

納瓦羅和克魯曼的看法南轅北轍。納瓦羅出身哈佛大學，克魯曼是麻省理工學院，兩人都是一流大學的經濟學博士，都在大學教書。共和黨的納瓦羅長期反中，是美中貿易的批判者，也是川普的忠誠支持者，在這次關稅戰中，他設計各國關稅以圍堵中國。民主黨的克魯曼認為，川普的減稅對富人和大企業有利，而不能對薪資的提升和企業投資有幫助；關稅的增加，最後由進口商和消費者承擔，不是出口商。

新關稅八月開始實施，根據耶魯大學預算實驗室的估測，今年和明年的GDP會下降○點五％；失業率今年會上升○點四％，明年上升○點七％；聯準會預估，今年的通膨三％，明年較緩和。這些都是根據現今數據發展出來的模型，關稅反應有遞延落差，所以實際的數字會更嚴峻。這些相信川普和經濟團隊都看到了，只是他們都朝樂觀面看，認為事情會正向發展，會讓美國更偉大。

二○二四年美國進口四點一兆美元，新關稅平均稅率十八％，扣除豁免性的商品，每個月有三百億美元的關稅稅收，這是統計公式計算，數字太樂觀。商品漲價，美國的消費者會減少購買量，或進口商因為貨品上漲，難銷售而減少數量，都可能發生。相對於出口國，因為出口商品到美國要被課稅砍價，所以會將市場移轉到別的國家，這些都不是現在能估算的；國際貿易是動態發展，進出口的數字不能用簡單的公式計算，要依不同的時地、交易、關稅，才能推估出接近事實的狀況。川普團隊都是明白人，只是這些數字都不是川普所樂見，所以視而不見。

因關稅，美國的通用、福特汽車公司，今年車價已上漲五至六％；最大零售商沃爾瑪的核心商品平均售價，今年也上漲十％，其中從中國大陸進口的玩具和電子小家電，受今年中國關稅加徵卅％影響，價格上漲四十％。

民生消費商品漲價最敏感，會帶動通膨上漲，這也是聯準會鮑爾到今天不願意降息的重要因素，認為關稅的通膨效應還沒出來。美國不少經濟學家擔憂，GDP下降、失業率增加、通膨上漲、財政赤字不斷升高、美債持續創高，這一連串的訊號，會不會像十九世紀末美國總統麥金利，或者一九三○年代的胡佛，他們都因加了關稅，而導致美國經濟的不景氣；特別後者，還造成廿世紀嚴重的經濟蕭條。

這些揭露的數字，大家可以評斷川普的經濟學程度。