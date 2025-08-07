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爭議部長 放雞屎一堆

聯合報／ 高文文／公（新北市）
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川普政府宣布對台課徵廿％關稅，因遠高於日韓遭批評，沒想到，經濟部長郭智輝竟暗示投資四千億美元，可能是與美國談判的參考條件，引發輿論更大撻伐，嗣後經濟部澄清只是比喻推估，並非具體承諾。

隨後川普表示，台積電將投資美國三千億美元，郭智輝昨天上午於立法院受訪時先是霸氣回應「這是假訊息」，隨後又說不知道，要問台積電。但下午卻又透過經濟部發出道歉聲明，指因當時未完整掌握提問背景，回應語意不夠精確而造成誤解。

掌握國家經濟命脈大權的經濟部長，什麼都不知道，什麼都要推給談判小組，卻又什麼都要亂發言，什麼都要搶新聞版面，就連民進黨團幹事長吳思瑤都叮嚀郭智輝，發言要更加謹慎，避免遭媒體斷章取義。

筆者認為，郭智輝爭議太大，生雞蛋的沒有，放雞屎的一大堆，只會對國家及政府添亂，這樣的部長還能不換嗎？

川普 郭智輝 立法院 經濟部長

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