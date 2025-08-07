抗中轉知中 離和中還多遠？

指控藍委「親中賣台」而發起的七二六大罷免結果「大失敗」。對此台灣民意最新表態，對岸如何解讀？如何因應？值得關注。

欲對症下藥，首要是正確找到罷免失敗成因。國台辦定調係「顯示民進黨當局的政治操弄及其所謂抗中保台路線違背島內主流民意不得人心」。但據台灣民意基金會民調，過半民眾雖不認為大罷免有助「反共護台」意識提升，然七成多仍認同自己是台灣人而非中國人，顯見陸方結論過於樂觀。倘從罷免活動期間，網紅館長訪陸直播收視流量創新高，與世大運搶賀電衝突未激發反中情緒兩事來看，罷免失敗其實反應的是占多數的中間選民，特別是年輕族群，在「恐中」心理未變下，已厭棄民粹濫用，從而其兩岸觀與對大陸立場，由激情感性的「抗中」，移轉到較冷靜理性的「知中」。

民心思變外，尤不應忽略台灣中間選民多為經濟選民，而罷免投票期間恰逢台美關稅談判。其中美方對我的無度勒索與執政當局的黑箱外交，激起國人產業生計受威脅及公民知情權被剝奪的危機感，也是造成罷免失敗主因。

掌握以上因素，則日後陸方如何因應，頗值推敲：

首先，經歷大罷免洗禮考驗，或已摘掉「紅帽子」的藍白陣營立委，無論動機係出於為地方發聲、爭取權益，或為即將到來的明年大選造勢，預料短期或有可能組織訪陸以溝通擴展兩岸合作交流。果此，陸方能否正視並具體回應這股代表台灣最新民意的訴求？

其次，盤點現階段兩岸可合作交流範圍，當屬農產品銷陸與觀光團雙向解禁，最能立竿見影、振奮民心。特別是面對廿％「川稅」與可能隨之大幅進口美國稻米、肉品衝擊台灣農業，苗栗縣長鍾東錦、市長余文忠等業已大聲疾呼：放寬兩岸交流、重啟陸客赴台。此際對岸能否不避統戰批評，精準即時的就互惠互利、可操之在己項目，先遞橄欖枝？

另不諱言，大罷免失敗加上關稅風暴影響，台、美、中三方關係已生質變。從賴總統取消赴美過境、紐時報導「台美關係異常緊張」，與前國務院顧問惠頓撰文分析「台灣如何失去川普」，可見一斑。基此我方有識者已倡議兩岸應恢復對話、重啟ECFA談判爭取活路，甚至主張調整兩岸經貿關係作為平衡槓桿，創造與美博弈籌碼。

況眼下為共渡難關，兩岸難道不該暫捨政治恩怨，集體研商如何藉助開放雙方市場以分散風險？在高科技半導體管制及高關稅壓力下、如何留住台商以維繫彼此分工合作？如何妥預安排雙方貨品轉運加工、避免遭美方以「洗產地」為藉口制裁等迫切課題？

基於開拓新市場、降低對美投資出口依賴的共同利益，不知北京當局能否把握此番契機，好好考慮不再阻撓或排斥台灣共同加入RCEP、CPTPP或其他國際經濟組織？長遠而言，此舉等於解除兩岸貨貿、服貿輸出入限制，既可戳破「脫中入北（美）論」，也能促使兩邊互動往來更頻繁緊密，有助建構「區域一體化」或「兩岸共同市場」。陸方一直積極推動所謂「兩岸經濟社會融合發展」，何嘗不是大利多？

果均為肯定，則從「知中」推進到「友陸」、「和中」或只剩一步之遙了。