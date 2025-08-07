陸配村長解職 綠在為罷免敗票

就在內閣傳出改組風聲及八二三罷免投票緊鑼密鼓動員之際，發生內政部出手催促花蓮陸配村長解職一事，並傳出其他縣市陸配里長也正面臨類似處境。號稱「陸配娘家」的陸委會卻表示「尊重內政部對國籍法之解釋與相關處置」，這對於在打「大罷免延長賽」的綠營來說，恐是雪上加霜。

輿論對此大多從違憲違法入手評論，但賴政府擺明是用權力橫柴入灶，所謂「依法」只是粉飾之詞。關於違憲違法問題，主要在於我國憲法增修條文將中華民國治權分為「自由地區」與「大陸地區」，並依此訂立「兩岸條例」，法制上並不承認對岸為「國家」。如今官員改變憲法秩序，究竟是違法還是依法？公務員講「依法行政」，據該名被解職村長所在地的鄉長說，內政部去年十月陸續來文，要求以國籍法規定辦理解職，又送監察院調查，讓基層公務員頗為難。政治哲學家漢娜鄂蘭所言「平庸的邪惡」，正在現時台灣活生生地上演。

政治問題只能以政治解決，雖然遺憾，或許在野也該學學執政的綠營，透過選舉與罷免來定是非。此事在「大罷免延長賽」前爆發，在台灣惡質的選風下，族群議題一向是耳語口傳的基本材料。身為陸配，當初既然能選上民代，顯見早已通過選民對她的忠誠考核及認同，並肯定她對鄉里的貢獻。該名被解職的陸配，其丈夫六年前癱瘓需要照顧，還有三個小孩要扶養，她仍不離不棄地做社工助理、會計、便當店、民宿打工等工作，一肩扛起家計，這豈非對台灣人有情有義的佳話？

此外，內政部除稱「依法行政」，還稱「解職處分效力自就職日起生效」，那麼這位陸配是否須繳回就職村長以來的「村里長事務補助費」？內政部的處分，明顯基於「兩國論」而作出，也枉費陸委會自稱是「陸配在台灣的娘家」、「最有力的靠山與後盾」云云。政府似在告訴所有在台陸配，你們所有人都有「雙重國籍」甚至忠誠問題，只是因為未擔任公職，還來不及被針對，因此先不處理而已。等哪天執政黨想到新辦法，就會再生出新問題，又會有不同的針對性措施出現。

官員釋法弄權，應該會對平時或許不關心政治的陸配及多數中間選民，形成另類動員效果。

執政黨或許鞏固了綠營基本教義派的選票，但八二三「大罷免延長賽」要能在藍營占多數的選區得逞，恐怕是「敗票」勝於「拜票」，這算盤是怎麼打的？