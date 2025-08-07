賴救民調 應當全民總統

近來賴清德總統的民意支持度跌破四成，在可預見的短期之內，外在環境的困難頗多，他和卓內閣如何扭轉乾坤？

民意支持度跌破四成，顯示什麼危機？英國學者羅格斯的「創新擴散理論」針對人類消費行為調查，三成三是開始進入下墜階段，如果不趕緊採取有效對策則會加速下墜；如果穿過一成六，則陷入「死亡幽谷」，幾乎沒有翻轉的機會。特別是，賴總統少數執政，更要小心極可能如自由落體般加速下墜。

挽救危機的對策，如醫師診治病人必須先找到病源。病徵有真有假，有表相、有真相；有潛伏、加溫與爆發期，也有系統特性與因果動態問題。醫師看診及問診的功力，要能微觀並總體兼顧。賴總統是醫師出身，也有行政、立法和地方政府的經驗，照理應該十分熟諳其中的竅門，關鍵在於是否願面對問題。

安居樂業是當前台灣民眾最深切的渴望，也是賴總統必須趕緊讓人民有感的政績。日本學者小笠原欣幸針對大罷免後的台灣政局指出，民眾所期待的是超越對立與口號，要一個能真正掌握自身未來的生活藍圖，而不只是「反對誰」或「恐懼誰」的政黨。賴政府不能總是當立法院通過法案不如己意就覆議、提釋憲，趕緊回歸少數執政的謙卑吧！

法國哲學家卡繆說：「騙子能騙多久是由傻子決定的。」此次大罷免印證了台灣有相當比率的選民，在緊要關頭都能不失理性。民進黨別再迷戀大內宣，那是戲弄人民的耐性。決策過於專橫、外交過於倚美、施政過於輕率，是賴總統民意低落的三大主因；若持續想靠「抗中」鞏固基本盤，只會讓選民愈來愈反感，如果無法針對青年族群和社會中堅關切的居住正義、薪資低落和就業不穩等沉痾端出有效解方，且不論即將到來的八二三第二波罷免投票，明年九合一選舉，也一定會被人民拋棄。

淹大水、颳大風，才知誰有突破困境的膽識、氣度和本領。卓內閣號稱「行動創新ＡＩ內閣」，團隊的能力不是掛了個時髦的名字就名副其實。丹娜絲颱風後連月的強降雨是場危機，也足以讓執政者的能力現形。賴總統應該改變他用人一刀切的派系做法，至少先做個全黨總統，進而邁向全民總統。

對外關係是台灣經濟和科技發展的命脈，一邊面對川普在關稅和投資上的極限施壓，甚至是全球性的談判勒索；另一邊面對中共絕不讓步的台獨紅線。賴總統上任一年多來應心知肚明，在兩大強權對立的夾縫中生存，台灣其實是個槓桿，單邊押注無疑自討苦吃。南韓新任總統李在明廣獲民意支持，他在美、中和南北韓關係之間如何拿捏？值得賴總統借鏡。