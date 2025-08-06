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獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

失控的綠能 全民來埋單

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）
嘉義貴舍2滯洪池的光電板受災，工程人員撈上岸等待運走。記者林奐成／攝影
嘉義貴舍2滯洪池的光電板受災，工程人員撈上岸等待運走。記者林奐成／攝影

能源轉型，本是一場長期規畫與社會溝通的國家工程。但當綠能政策的破口與風險已顯現，民進黨政府卻仍不願見壞就收，繼續把理想當藉口。

各界陸續指出，台電財務惡化、電價補貼失衡、綠電建設回收困難等問題日益嚴重。當然，能源轉型過程本就不可能零風險，社會也願意給執政者寬容。但政府非但不承認現階段政策的局部失靈，反而加倍催速，視反對聲音為「不懂綠能」、「配合中國打壓的雜音」。

最近風災水災肆虐，光電板大片損毀，能源政策的脆弱性完全暴露。這種風險並非天災使然，而是錯誤政策的集中導向所致。綠能發展原該多元分散、循序漸進，如今卻走向單一押注、速度為上，連基本電網穩定都顧不得，這種做法不是進步，而是冒進。

若此刻仍不知「見壞就收」，則損失的不只政績和台電營收，而是民眾的耐心與信任。能源政策應在現實與理想間找平衡，否則一場失控的能源實驗，最終承擔後果的還是民眾日常生活。

綠能不是不能發展，但不能發展到變質；政策不是不能堅持，但不能堅持到失控。當民意開始質疑、專業開始示警、社會開始焦慮，卻仍看不見執政者「收手」的姿態，這已不只是政策問題，而是治理失靈。

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