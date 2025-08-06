快訊

獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

台灣最美風景 該如「核」保護？

聯合報／ ﻿﻿﻿楊正／退休媒體人（台北市）
電信公司的員工圍著電信交換箱工作。圖／楊正提供
電信公司的員工圍著電信交換箱工作。圖／楊正提供

周末早上的台北街頭，兩位電信公司的員工圍著電信交換箱在工作。箱子打開來電線攤在大蓋子上，有多種顏色的六百條細線交錯擺在檯面上，問了問，才知道這是為保持電話和手機通訊功能正常的配線箱，他們做一些定期保養，同時更換較久的電線，如果這個電話箱發生故障，整個區的電話和手機都不通了。

這兩位員工，願意讓我拍照，但不希望拍到他們，他們認為這是他們的工作。

在台灣各個角落，都會看到這樣的街景。天還沒亮，清潔人員掃街道，環保處人員清理垃圾桶；到風景區，也會看到人行道、告示牌，不斷的更新；水龍頭打開，冬天還有熱水可用。這些基層員工，是台灣社會進步的棟梁。向他們致敬。

每一個景，都是台灣最美麗的風景，中國大陸的人常說，「台灣最美的風景是人」，這些默默工作的基層人員，真是台灣最美的風景，一點不錯。

從電信交換箱就會想到電。最近的颱風和豪雨，造成南部罕見水患，很多太陽能面板都被摧枯拉朽的損壞，令人痛心。

賴政府一直抗拒核能，台灣還要發展ＡＩ資料中心、研發中心；再加上科技業不斷擴廠，都要大量的電，電從哪裡來？

美國從川普擔任總統以來，提升核能產能四倍，並且加速小型模組的核反應爐組裝。這都是考慮到未來ＡＩ還有國防用途的供電。這難道沒有打動「唯美是從」的賴清德？專家評估，核電是現在所有的電力中，最安全最省錢的。

反核是民進黨的意識形態，連核三要不要重啟運轉，都只能放在八二三的公投裡交給人民決定。這樣下去，恐怕將來反核的，除了民進黨，還會多一些太陽能、風力發電等官商勾結的既得利益者。

延伸閱讀

核電與綠電共存 是國家發展與經濟永續最佳藍圖

台中南區大樓老翁墜3樓纏電線身亡 警消先找台電再救下

英美推小型核反應爐！他喊買「核能妖股三連星」LEU、SMR、OKLO

開特斯拉疑自撞斷電桿...電線垂落影響新埔道路僅機車可通行 警交管

相關新聞

台灣最美風景 該如「核」保護？

周末早上的台北街頭，兩位電信公司的員工圍著電信交換箱在工作。箱子打開來電線攤在大蓋子上，有多種顏色的六百條細線交錯擺在檯...

莫因政治鬥爭犧牲陸配

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因無法提供放棄大陸國籍證明，遭內政部依違反「國籍法」解職，加上前有南投縣議員史雪燕也獲相同遭遇，...

失控的綠能 全民來埋單

能源轉型，本是一場長期規畫與社會溝通的國家工程。但當綠能政策的破口與風險已顯現，民進黨政府卻仍不願見壞就收，繼續把理想當...

刻在心底的中國：敬悼許倬雲院士

學貫中西的史學大師許倬雲院士，四日在美國辭世，享耆壽九十五歲。許院士的學術成就享譽全球，曾榮獲唐獎四大項中的漢學獎，能獲...

政府補助水災險 也是一途

聯合報社論「政府撒了數千億元治水，為何還是慘淹？」身為退休水利人員，也想檢討其原因，並思考除了「末端治水」的一千億元外，...

明朝劉基以水為師 省思台灣災後重建之道

南部面臨嚴重水患，山崩、土石流、淹水斷路的災情怵目驚心。極端氣候襲來，不只救災，也是被迫檢視我們的治理邏輯與環境觀念。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。