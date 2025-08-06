台灣最美風景 該如「核」保護？

周末早上的台北街頭，兩位電信公司的員工圍著電信交換箱在工作。箱子打開來電線攤在大蓋子上，有多種顏色的六百條細線交錯擺在檯面上，問了問，才知道這是為保持電話和手機通訊功能正常的配線箱，他們做一些定期保養，同時更換較久的電線，如果這個電話箱發生故障，整個區的電話和手機都不通了。

這兩位員工，願意讓我拍照，但不希望拍到他們，他們認為這是他們的工作。

在台灣各個角落，都會看到這樣的街景。天還沒亮，清潔人員掃街道，環保處人員清理垃圾桶；到風景區，也會看到人行道、告示牌，不斷的更新；水龍頭打開，冬天還有熱水可用。這些基層員工，是台灣社會進步的棟梁。向他們致敬。

每一個景，都是台灣最美麗的風景，中國大陸的人常說，「台灣最美的風景是人」，這些默默工作的基層人員，真是台灣最美的風景，一點不錯。

從電信交換箱就會想到電。最近的颱風和豪雨，造成南部罕見水患，很多太陽能面板都被摧枯拉朽的損壞，令人痛心。

賴政府一直抗拒核能，台灣還要發展ＡＩ資料中心、研發中心；再加上科技業不斷擴廠，都要大量的電，電從哪裡來？

美國從川普擔任總統以來，提升核能產能四倍，並且加速小型模組的核反應爐組裝。這都是考慮到未來ＡＩ還有國防用途的供電。這難道沒有打動「唯美是從」的賴清德？專家評估，核電是現在所有的電力中，最安全最省錢的。

反核是民進黨的意識形態，連核三要不要重啟運轉，都只能放在八二三的公投裡交給人民決定。這樣下去，恐怕將來反核的，除了民進黨，還會多一些太陽能、風力發電等官商勾結的既得利益者。