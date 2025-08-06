莫因政治鬥爭犧牲陸配

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因無法提供放棄大陸國籍證明，遭內政部依違反「國籍法」解職，加上前有南投縣議員史雪燕也獲相同遭遇，且北部尚有四名村里長有類似狀況，顯然已讓陸配擔任公職的問題，再度挑動兩岸政治敏感神經。

內政部堅持賴清德總統數月前宣示的「兩岸敵對狀態」立場，主張陸配是「兼具外國國籍」的中華民國國民，所以依據「國籍法」第二十條，必須在就職前拋棄中華人民共和國國籍，並取得證明文件。

此事件可先從國際人權法的角度分析。鄧村長雖是陸配，但領有中華民國身分證與護照，縱然無法提出已拋棄對岸國籍證明；惟仍需優先以「國民」身分對待！這是「公民與政治權利國際公約」的保障！

公約第廿五條強調「凡屬公民，無分任何區別，不受無理限制，均應有權利及機會」，公約還進一步明文包含「直接或經由自由選擇之代表參與政事」、「實施選舉投票及被選權」、「以一般平等之條件，服本國公職」。

又依據我國「國際人權兩公約施行法」及司法院釋字第三二九號解釋，施行法直接賦予兩公約在我國之法律效力；最高行政法院在一○三年決議，公約保障人權有明確規定者，人民對國家機關具有作成一定行為之請求權。顯然內政部直接解職鄧村長，已涉違反國際人權法及兩公約施行法。

其次，檢視「憲法增修條文」之規定，其前言揭示「為因應國家統一前之需要」；又在第十一條明確將對岸稱為「大陸地區」，足見憲法將兩岸界定為一個中華民國下，尚未統一的「自由地區」及「大陸地區」，而不是兩個國家。

又「兩岸人民關係條例」第一條也規定，在國家統一前，為規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件而制定。該條例第廿一條規定「非設籍滿十年不得登記參選公職」，此是保障入籍我國的大陸人士參政權，法律上參政權包含選舉權、罷免權、公投權、考試權、任職權，缺一不可不能片面解釋！更不容曲解法令。

更何況我國「國籍法」第九條也明確規定：「因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明」者，規定「免提出喪失原有國籍證明」。依鄧村長所言，其已赴大陸辦理棄籍卻遭拒絕，這種不可歸責之情形，依法不應解職！

賴清德總統以「敵對狀態」宣稱中華人民共和國與中華民國是兩個國家，但在尚未宣戰、戒嚴之前，國際法、憲法、兩岸條例皆屬有效！內政部要求陸配提出拋棄「國籍」文件，已違法並侵害人民權利，故應停止執行解職處分，莫讓已是我國公民的陸配，成為政治角力下的犧牲品。