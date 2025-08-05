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極端降雨常態化 加快多元治水

聯合報／ 曾志民／成功大學水利及海洋工程系教授（台南市）
行政院長卓榮泰前往高雄山區勘災，強調已將0728大雨災情納入丹納絲颱風特別條例。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰前往高雄山區勘災，強調已將0728大雨災情納入丹納絲颱風特別條例。記者劉學聖／攝影

近來中南部出現驚人的降雨，這次豪雨持續了六天，累積雨量逼近二○○九年莫拉克颱風的程度。在這樣的情況下，不少地方出現積淹水是可以預見的，因為降雨量已超出排水系統的設計負荷。

這種「一天就下完半年雨」的極端氣候事件，無論在哪個國家都很難完全防範（看看二○二一年歐洲洪災或二○二三年北京暴雨）。

當百年才會出現的降雨日常化，我們的治水策略又應該如何因應？

近年水利機關治水思維其實也有明顯的轉變，治理場域由早期河道行水區域的治理（帶狀），擴大為河道與流域土地共同承擔的流域治理（面狀）。採用的手段趨於多元，例如滯洪池、逕流分擔（公有土地及公有設施）、出流管制（土地開發者）、在地滯洪及智慧防災。

綜觀所有治水工程，除需辦理用地徵收及變更，加上施工時程，往往需時數年且耗費龐大工程經費；反觀利用公有土地及公有設施的逕流分擔措施，則能有效免於冗長的土地徵收、變更時程及徵收經費的成本，因此在治理計畫完成前可維持一定的保護程度。例如已完成之彰化縣洛津國小；台南市安佃國小、同德公園、土城高中之逕流分擔措施，以及雲林縣有才寮大排、高雄市荖濃溪在地滯洪措施。這些做法在近年颱風或豪雨事件，譬如去年凱米颱風及本次強降雨，已證明確實能有效降低積淹水規模，筆者建議多朝這個方向思考規畫。

目前除了出流管制屬於法定措施已積極推動外，其餘逕流分擔或在地滯洪策略，於中央管流域或縣市地區排水區域之施行仍相當有限；主因之一，在於部分機關仍聚焦於本身業務發展需求，對於跨部門協作、推動國土韌性與防洪公益的態度上仍顯保守，「多做多錯」的心態亦影響積極參與。其次，逕流分擔或在地滯洪措施的後續維護與管理權責尚未釐清，也使部分原有意投入之單位，態度趨於觀望致推動成效未盡理想。

面對極端降雨常態化的趨勢，除了應持續推動尚未完成的治水計畫，從流域尺度採取多元治理措施已勢在必行，亟需加速推動並實質結合國土計畫，廣泛導入大面積、大量體的逕流分擔，與在地滯洪等策略。

這仰賴決策者的決心，不僅需整合國土與水資源治理，更須有效化解跨機關間的權責與本位主義，以落實治水措施，並降低淹水災害頻率。

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