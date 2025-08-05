政府補助水災險 也是一途

聯合報社論「政府撒了數千億元治水，為何還是慘淹？」身為退休水利人員，也想檢討其原因，並思考除了「末端治水」的一千億元外，是否有其他可能的應對措施。

淹水主因是出乎意料之外的雨量。百年一遇的降雨機率頻繁發生，代表目前掌握樣本數仍然不夠，不足以代表母數群體。再來是都市化發展。為因應土地開發增加逕流量，水利法在一○七年增加「逕流分擔與出流管制」專章，幾年下來，不知成效如何？農田過去是可以「以鄰為壑」的對象，淹水一、二天還不致有重大影響或損失，這些農地開發後卻變成必須保護的主體，差別豈止是千里？為了通過審查而建設的滯洪池等水利設施，有持續維護並發揮其功能？

三是輕忽排水系統疏通的基本功。不要說垃圾、雜草、土方堵塞排水，有些居民還占用排水溝用地，直接在上面設花台、放盆栽，因此減少通洪斷面，積水無法消納，達不到原有保護周期，乃理所必然。

最後是人民對積淹水的容忍度變得更小。依水災災害救助種類及標準，住戶要淹水達五十公分才能救助，但現代社會，卅公分積水已難以忍受，受災若無救助，復建慢吞吞，當然更惹民怨。

沿海低窪及不穩定山坡地區，有其難以克服的環境條件，無論哪種治水方法都有其設計極限，個人建議政府應謙卑，即使真的治水有成，但居民的損失與不便也是事實。或可補助居民施設防水閘及投保水災險，並下修淹水救助標準，讓災民能理解工程有所不足外，還能有救助金、理賠金可復舊，會比工程更實際有用。