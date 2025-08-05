明朝劉基以水為師 省思台灣災後重建之道

南部面臨嚴重水患，山崩、土石流、淹水斷路的災情怵目驚心。極端氣候襲來，不只救災，也是被迫檢視我們的治理邏輯與環境觀念。這不僅是天災的問題，而是我們是否學會了「與水共處」的能力。

我想到明朝初期的文臣劉基，他不只是軍事謀士、也是深具實務治理遠見的「治水者」。在江南水鄉、頻遭水災的地帶，劉基並未倚靠權勢或大規模工程一勞永逸，而是踏實走進村落，親自勘查地勢水脈，理解百姓生活，最後提出以「疏導為本、民力為基、制度為持久」的治水方案。江南十年無大災，民心歸附，正是他踏實治理與深謀遠慮的結果。

今天我們是否太相信水泥與機具的全能，卻忽略了河流有其生命節奏，土地有其呼吸節奏？是否太過依賴中央調度與災後工程，卻疏於做好在地水系的基礎整理？是否將防洪視為技術性議題，而遺忘了它根本是一場「民心工程」？

劉基說：「水有性，地有脈。」我們有太多的河川被硬體框限，改變水路的性格，結果水愈來愈兇。原來的濕地與洩洪空間被開發填平，暴雨來時無處宣洩，只能湧進城市；原來可緩解山洪的森林和坡地，早已水土鬆動，一場豪雨下來便是整片山林傾瀉。

我們需要的是劉基式的思維與實踐，從「理解地方」開始，從踏查土地、聆聽居民、整合知識出發，重建對「水」的尊重與韌性。我們需要更多懂地形、懂社區，也懂如何凝聚共識的治理者，而非在災後召開應變會議的調度者。

生態教育讓我學會了與動物為友、與自然對話的語言。水其實也應被視為朋友，而不是敵人；與其壓制水，不如引導水；與其倚賴大壩與水閘，不如回到自然的緩衝機制，比如濕地重建、坡地涵養、農田保水。這是邁向一種自然工程與永續治理的新高度。

南部有些地方已開始行動，例如屏東萬年溪整治，導入濕地與生態堤防，讓溪流與社區一起呼吸；台南曾文溪也有社區參與的水岸復育計畫。我不是水利工程師，也不是政策制定者，但做為曾在動物園服務科普教育的生態推廣者，我深知人與自然的關係是永續治理的核心；契機不在於能修多少堤防、買多少抽水機，而在於我們是否重新學會與水共生、與自然共生的智慧。

劉基當年不取巧、不造勢，把水當朋友、把民眾當親人、把治理當作長久的事。我們今天有更多科技、預算，也有更豐富的知識體系，卻似乎缺乏「靜下來理解土地」的耐心與真心。呼籲中央與地方政府重新檢討治水觀念，讓專業與在地經驗結合；讓每次災後不只是重建硬體，更是治理的反省與升級。

身在相對安穩地區的朋友除了伸出援手，更應以寬廣的視野關心環境，因為水患不分區域，氣候挑戰將無所不在。真正的治水是民心工程，真正的防災是共生思維；讓我們以水為師，以劉基為鑑，共築一個更韌性、更溫柔的台灣。