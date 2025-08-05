科技人文聯合講座／談AI新十大建設

我發現政府宣布了「ＡＩ新十大建設」，十大項目是：

一、ＡＩ軟體產業登峰；二、百工百業智慧應用；三、全民智慧生活圈；四、矽光子技術全球搶先；五、全球量子能力登頂；六、全球ＡＩ機器人供應鏈樞紐；七、主權ＡＩ及算力建設；八、智慧政府與資料治理；九、培育人才與千億創投基金；十、區域ＡＩ均衡發展。

這使我想起民國六十三年的「十大建設」，分別是：

一、核能發電廠；二、中正國際機場；三、中山高速公路；四、鐵路電氣化；五、蘇澳港；六、北迴鐵路；七、台中港；八、大煉鋼廠；九、大造船廠；十、石油化學工業。

比較一下，我發現早年的「十大建設」，目標非常明確；最近所提出的「ＡＩ新十大建設」只有一些含糊其辭的名稱，如何驗收，恐怕是一個問題。

令我不解的是，ＡＩ究竟是什麼？在我看來，ＡＩ可以有五種不同的意義：

一、生成式軟體，如ChatGPT；二、大數據；三、ＡＩ晶片；四、自動化；五、感測器。

究竟政府所談的ＡＩ是什麼？真希望政府明確講清楚。還有一點，我感到政府有一點在誇大其辭，如「ＡＩ軟體產業登峰」、「矽光子技術全球搶先」、「全球量子能力登頂」；「新十大建設」竟有三項要登峰登頂，我實在有點無法了解，在全世界登頂，我們有這個能力嗎？

我很佩服政府官員能夠想出十個美好的名詞，真不知道何年何月何日能夠成功，更不知道這「新十大建設」成功以後，能對我們工業水準的提高，有什麼極大的幫助？

我又看到了中央社的報導，政府官員大捧KKDay，我非常困惑，想起了當年數發部長大力吹捧的點餐系統。希望政府知道，「十大建設」是經過研究，發現國家需要這些建設，這些建設對國家的經濟發展絕對十分有益；不是口號，而是可以腳踏實地去做的，政府不能以口號治國。

政府忽然宣布「ＡＩ新十大建設」，顯示政府的確非常重視ＡＩ。但是這種做法可能嚴重地誤導我們的下一代，很多年輕人和他們的父母都希望孩子全力研讀ＡＩ，他們卻不知道ＡＩ也牽涉到很多物理、化學、數學、電機、機械、化工等基礎科學的研究。

就以自動化為例，自動化一定會牽涉到馬達，但光是要了解馬達就不容易。現在的馬達都又和電腦有關係，而且也牽涉到很多感測器，如光學尺和光編碼。精密的光學尺和光編碼，目前仍然需要進口；要有好的馬達控制，工程師還要懂得電機、機械及數學。政府如果的確重視ＡＩ，就應該強調基礎科學研究的重要性。我擔心的是，很多孩子學到的是一些表面的花拳繡腿，可能會吃虧一輩子。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）