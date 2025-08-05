「八炯納粹案」態度雙標 德國在台協會失中立

網紅八炯與閩南狼內訌，揭露罷團核心竟然「研究納粹操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」，社會譁然更一片譴責。大批網友湧入德國在台協會臉書粉專，要求立即撻伐八炯言行，直指協會此前對藍營領袖的高標準，與此刻的沉默形成強烈對比。然而，德國在台協會的雙標態度遭輿論大肆撻伐後，僅在其臉書簡短發聲卻未見明確譴責，引發更多質疑。最該出聲的德國在台協會卻幾近緘默，這種明顯的雙重標準不僅損及其自身立場的正當性，更讓人質疑其背後的政治考量。

五月，國民黨主席朱立倫曾批評總統賴清德以多數暴力對待在野黨，直言這樣的行為「像極了希特勒」。該言論雖出自對國內政治現象之警示，但旋即引來德國在台協會在臉書上高調發文，痛批台灣「絕不能與納粹暴政相比」，聲音之嚴厲、態度之鮮明，藉故強調德國歷史的傷痕與教訓。然而如今，面對以實質言行意圖「效法納粹」的社會運動領袖，德國在台協會卻僅以簡短的官式聲明帶過，顯見其選擇性的沉默與憤怒。

正是這種選擇性的沉默與憤怒，讓外界不得不懷疑德國在台協會對台灣內政的發言，是否已摻雜政治立場與意識形態。當譴責的對象是反對民進黨的政治人物，聲討即振振有詞、一副道貌岸然；一旦涉及民進黨陣營所認同或默許的社會運動，卻噤聲以對、一派避重就輕。如此「跪綠」的行徑，實已喪失駐外機關應有的中立與克制。

歷史不能被隨意挪用，更不能淪為打壓異己的政治工具。若德國在台協會真有維護歷史正義的誠意，則應對所有「類納粹」的言論與行動一視同仁，無論其為執政或在野。尤其當爆料指出，四一九罷免集會使用之視覺標誌為參考納粹鷹而設計，並搭配群眾煽動手勢與操控語言，這些做法已非單純的政治語言，而是涉嫌將納粹思想轉化為群眾動員手段，已然進入歷史教訓最應引以為戒的危險區域。

德國在台協會若以朱立倫「提及納粹」為由而嚴詞譴責，對八炯「研究納粹」並實際操作於街頭政治運動卻「輕輕放下」，僅以一紙官式聲明帶過，其道德立場已然破產。他們並非在為歷史正義發聲，而是迎合執政者政治利益的「外部說客」，甚至是進行選擇性政治打擊的「外援幫手」。

這種選擇性的道德表演不僅損及外交互信，更引發台灣民眾對其「外館角色」正當性的質疑。當大家發現原來「納粹」這個歷史傷痕，只能用來批評特定在野黨，卻不能用來制止真正仿效其手段者，崩解的不只是駐外機構的公信力，而是國際道德論述的權威性。

歷史的審判不會寬容虛偽，人民的眼睛也不會容忍雙標。在此正告德國在台協會，既然關注台灣的民主自由，就請堅守原則、公正如一，勿讓替特定意識形態服務的姿態，玷汙德國曾為世界帶來的反省與教訓，否則歷史將記下你們的不堪，台灣人民也將記住你們的選擇。