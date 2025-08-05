川普談判術 正向加拿大進逼

對於看盡選舉百態的國人而言，美國總統川普的反覆其詞與隨時變臉，是不會陌生或感到意外的。畢竟，從解嚴之初至修憲完成，舉凡國家定位、憲政體制與領導人的高度與自我期許，都隨著頻繁的選舉與政黨輪替的「意外」，終至一一崩解。

所謂的總統政見，也不必然都要兌現；司法體系淪為政黨紛爭工具，乃至百年樹人的教育，轉眼造就了新世代的歷史觀與國家認同。集體記憶裡的驚濤駭浪，以及徒呼奈何的諸般慘烈，印象已深入庶民社會與人心。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於福斯新聞網受訪時表示，美國在對等關稅的布局已全盤完成；有部分國家雖想以市場開放與增加採購，進一步降低與美國的貿易順差，但從現在開始，美方更在意如何把已談成的協議逐步、全面落實。

畢竟，遠交近攻才是用兵上上之策。既然歐盟希望在鋼鐵鋁的同盟地位上，心心念念想與美國聯手做強；一旦能抓牢歐盟，世界貿易組織形同瓦解。各方無不揣測，川普會轉而把矛頭轉往拆解北美自貿協議等方向。因此，堅持國家主權身分，不輕易在已簽署的國際條約、甚至是國防自主權上退讓的加拿大，因為一路讓川普不遂其願而嘗盡苦頭。尤其如今又有歐盟棄甲繳械，德國做為歐盟要角與製造業龍頭，眼前的發展使其啞巴吃黃連，連帶也壓縮到加拿大、中國等所需的談判空間。

換言之，即便葛里爾指陳明路，說川普仍會檢視和可能再作決定，根據的是美國與對手國的貿易動態來評估；其態度是，「仍想與美國商談，我們永遠有意願繼續談；但這不是美國的重點之所在，對等關稅制度在八月一日即已全部就緒」。那些妄想著關稅會導致生活成本增加、企業回美國投資仍有時間差等困難，可能讓川普的關稅新制人亡政息，只怕過度樂觀。譬如，賴清德總統上周在記者會上，表示台灣被課取的百分之廿稅率只是「暫時性稅率」。

反觀，葛里爾吐露心跡說，川普的目標是要降低貿易逆差與確認製造業悉數回流美國；而差別關稅稅率，則是調整經貿活動與落實產業政策的必要工具。更有趣的是，葛里爾的最終評估，還吐露出另一個心跡，那就是，川普的關稅政策即便被認定違法，但相關國家的貿易調整與到美國投資的計畫仍會延續下去。

準此觀之，在北美自由貿易協議之下，過去加拿大所進行的市場開放，尚不足以支撐投資美國的企業積極性；遑論是在提供資金、讓渡稅收與尖端科技設備等，種種無條件讓利給美國的情況下，同時還得面對急於建功的川普。

對美國而言，川普能先有造就既成事實的「不講武德」，才能進一步在高關稅威逼下，啟動雙邊國家產業優勢的連橫，並終而使對手國被迫出讓長期利益。