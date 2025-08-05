以陸為槓桿 創造與美博弈籌碼

八月一日美國公布對台百分之廿關稅後，引發台灣各界高度關切；但誠如報載，即將而來的美國二三二條款結果對台灣影響更巨大。由於大陸、美國分別為台灣第一、第二大出口市場；因此，如何善用在兩大經濟體之間的角色，是台灣因應美國關稅的可行策略。

為了解決龐大美債、全球化下的貧富差距，以及製造業空洞化的國安焦慮，川普2.0以來似乎正在踐行白宮經濟顧問委員會（ＣＥＡ）主席米倫於二○二四年十一月發表的「重構全球貿易體系用戶指南」：第一步針對戰略對手實施懲罰性關稅；第二步是干預匯率，讓美元貶值，並將鼓勵全球央行將美國短期國債置換成超長國債；第三步是要求盟友增加軍費，並針對戰略競爭對手擴大出口管制。

雖然不少美國學者、企業都認為，川普2.0的關稅工具化策略，不但將造成美國通膨導致消費放緩，進而引發經濟衰退；甚至不符合市場法則的關稅非關稅障礙，將促使各國採取降低對美依賴的「去美國化」，進而引發美國乃至全球的經濟核戰爭。但憑藉著全球最大消費市場的底氣，再加上對各國極限施壓、各個擊破等靈活戰術的運用，自八月七日起，美國將對六十多個貿易夥伴的出口商品課徵新關稅；川普2.0「重構全球貿易體系」的戰略將向前一大步。

然而，對歷經川普1.0以來貿易戰、科技戰衝擊的大陸，不但對川普2.0早有準備，且擁有稀土等籌碼的情況下，對美談判展現出一定的戰略定力，以致今年以來即使美國多次施壓，且歷經三輪談判，大陸當局仍未妥協，美中迄今未能達成共識。

事實上，大陸當局認為，川普2.0以對等關稅為始的一連串政策，短期內或有一些效果，然而以鄰為壑、竭澤而漁的單邊掠奪，不但違背國際經貿的基本運作法則，且顯然不具可持續性。因此，大陸當局迄今不但不願配合川普2.0希望建構的全球經貿新秩序；甚至視川普2.0為大陸的戰略機遇期。也就是說，一方面對內進行產業的升級與結構的調整；一方面對外透過零關稅、零壁壘的「中國＋Ｎ」戰略，填補美國戰略退縮、孤立主義後的全球經濟版圖。就是說，大陸當局希望藉由美國的進逼加速對內對外改革，以促成大陸的再次躍升。

歷史唯物論強調，具體問題要具體分析、具體解決。從已知美國對台關稅條件來看，川普2.0對台更重視的是美國利益而非台灣處境；更強調的是實質的交易籌碼而非形式的民主價值。因此，對台灣來說，或許短期很難不受美國的制約；但經濟高度依賴外貿的台灣，在強調市場要多元布局的同時，要嚴肅思考如何真正發揮主體能動性，因時制宜的在美中之間尋求動態平衡點，避免一邊倒的政治選擇限縮台灣的經濟戰略空間。

也就是說，面對美國的步步進逼與可能的艱難處境，台灣是否有可能揚棄僵固的意識形態堅持，以辯證思維思考如何調整與大陸經貿關係，以創造更多與美博弈的籌碼？為台灣開創更多可能出路？