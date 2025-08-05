面對川普 我徹底繳械？

「當美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友則是致命的」，美國已故國務卿季辛吉如是說。用這句話作川普大獲全勝的關稅戰註解，再也適合不過。

川普的關稅戰火力全開，當個狠人，對盟友照樣痛砍，逼迫大妥協和大讓步。對盟友都如此殘暴，台灣的命運更是頭上懸劍。在美國順利收伏日本訂下「輸美百分之十五關稅＋巨額投資與採購＋全面零關稅開放本地市場」模式的範本後，歐盟與韓國依樣畫葫蘆，台灣恐怕也走在這條路上。

另外，歐盟並未取得半導體及藥品入列等百分之十五關稅，尚待「二三二條款」調查，且還要購買美國武器；韓國半導體則適用。且鋼鐵鋁銅均依然維持百分之五十，同時還要大採買農產品。

百分之十五關稅算是「盟友基本稅」，數千億與上兆億美元的大投資與大採購是「特別稅」，武器則是「保護稅」，整個配套恰適川普心底的思路。

川普曾多次公開表示，美國過去在安全上庇護盟友，卻被這些盟友在經濟上占便宜。他直言：「有些朋友比敵人還糟糕」，暗示歐日韓等享受美國安全保護，卻對美國存有巨額貿易順差的國家，比起中國這樣的競爭對手更讓他惱火。因此，儘管這些盟友在關稅問題上讓步和妥協，由於地緣政治軍事安全，恐怕這些稅也只是第一步。

賴總統說台灣的百分之廿是「暫時性關稅」，外傳將對美投資四千億美元，換取更低的百分之十五關稅。不妨再回看美國盟友們百分之十五關稅背後的交易經濟結構。日本ＧＤＰ約四點二八兆美元，對美承諾五五○○億美元；歐盟ＧＤＰ約十九點四一億美元，對美投資及採購一點三五兆美元；韓國ＧＤＰ約一點八六兆美元，僅日本的四成三，卻要用比日本略小規模的四五○○億美元投資美國。

台灣ＧＤＰ約為八○三○億美元，為日本的一成八、韓國的四成三。若外傳將對美投資四千億美元為真，賴政府比日韓更大器、更舔跪，真為「台灣No.１」世界第一！四千億美元等同中央政府年度總預算的四點二倍、全年ＧＤＰ的五成、外匯存底的七成，再加上此前五八○○億美債持倉，近兆的美元投資資產已是抄家滅底。可這場天價豪賭背後，藏著更嚇人的真相；當「護國神山」已到美國投資，台灣「像被檸檬榨乾」一般，還能剩下什麼？

目前台灣外匯存底總共五六七七億美元，其中約八成已是美債。如果再追加四千億對美投資，相當於把民間企業幾十年辛苦賺來的貿易順差，連本帶利全回送進美國口袋！從金融安全上看，如果豪闊出手四千億美元，台灣外匯存底就只剩一六○○餘億美元，遠低於國際公認的三千億美元安全線；這意味著一旦遇到經濟波動，台灣連穩定匯率的本錢都沒有，為匯率及債務等金融危機埋下引線。

盲盒未完全公開的背景，還有最脆弱的農產品及中小企業，一旦全面零關稅開放市場，對台灣是災難的開始。還有，新台幣對美元至今仍升值百分之十，即使加上百分之十五實質關稅，加總還是百分之廿五；若維持百分之廿關稅、加上升值的百分之十，關稅回到百分之卅，比「解放日」宣布的百分之卅二，又高明了多少？面對川普關稅戰，台灣是徹底繳械投降了！