科技．人文聯合講座／我們都犯了留白恐慌症

凡在國內造訪風景名勝區、大型公共停車場者，對一排排漆滿高彩度、高明度、各種圖案與字型的遊覽車應該都不陌生。台灣的車體組裝廠技術精湛，凡歐洲各大品牌的大巴車體一進口，就被改造成如花車般的車廂，包括內裝ＬＥＤ彩色燈光、布滿珠子與華麗流蘇的窗簾。反觀國外，多數大巴為了交通安全及容易辨識，卻多為白灰或單色系，少許配些彩色線條。

在原住民部落，政府為了表示尊重原民文化，許多公共基礎設施，如橋梁、擋土牆、護欄、路燈桿等，族群文化圖騰彩繪盛行，有時卻錯置了各個族群的特有圖騰。

各城鄉、市區道路上的變電箱也成為彩繪天地，原來的灰色尚符合公共性與整備性等「公共設施」應有的色彩定位，曾幾何時展開了「美化運動」，各種花蟲鳥獸、山川河海景色，均被搬上變電箱的外衣，成為一種便宜行事的「美化」。在各大景區，亦常見許多仿木、仿竹欄杆，漆成制式化而鮮豔之竹節、樹皮紋，於大山大水間反而顯得突兀又刺眼。

今日許多小學校園的圍牆，亦布滿了翻製的學生畫作，宛若將連環漫畫攤開於街景中，各畫作的主題故事卻經常毫不相干。近來為了衝各景點之打卡熱度，許多原來自然的海岸、山徑、湖畔，流行起擺置不成比例的公仔。一些老舊社區或人口瀕臨空心化的偏鄉老聚落，土牆磚牆上亦透過社區營造引入藝術家團隊，畫滿了各種故事、人物或地方特色景物，但明明實景近在咫尺。

在任何公共環境中，凡是人為置入的改造或裝飾，必須考量周遭環境與人文風土的融合性，並與「天地山海」間保有緩衝留白的空間，方為執行公共建設的智慧與美德。攝影／郭瓊瑩

這些「畫滿畫飽」之彩繪行動，具有很強的模仿感染力；或許看到基隆正濱漁港老街屋的色彩計畫（居民稱其為彩色屋），故也想如法炮製。頓時許多地方開始快速模仿，希望成為網路打卡熱點。殊不知，適切的色彩運用於大環境中，必須經過環境色彩調查，並向居民進行溝通訪談與多次工作坊、取得價值認同，再輔以科學色相分析與專業配色設計，其成果方能很自然地融入自然山水並相互輝映。色彩在空間中與任何裝置上，均需有留白的「天地」，使它得以在季節與日夜變遷中相互對話。也因此，河面、湖面、海面乃至天空，均是其藉以銜接「留白」的通關密語。

黑、灰、白是色相環裡的無彩色，不屬於任何色相、也不具備彩度，只有明度的差異，這三元素通常卻被認為是配角而非主角。當人人都想把所做的事變成主角，那種填充到極限的貪婪慾望，無形侵蝕了我們對「原相」、「原風景」的認知與覺察力。

當我們習慣了充斥琳瑯滿目顏色的環境涵構時，我們害怕留白、害怕未填滿，割捨不掉全彩的景界。而這些在日常生活中干擾我們的視覺影像，也漸漸侵蝕了我們的原知覺與真性情。或許，在地方建設的美感決策中，我們的城鄉環境應多些留白給大自然的天與地！

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）