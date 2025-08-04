關稅協議不明 只能寄望立院把關

八月一日美總統川普公布一波關稅決定，台灣稅率百分之廿，高於日韓，與台積電移美之代價顯不成比例。復以年來台幣飆漲，匯率浮動差損約百分之十二，對出口導向之台灣產業結構已造成莫大衝擊。事前並非不可預測，然政府忙於擴大動員漢光演習，及約耗資約十二億元台幣辦理「大罷免」，卻對南台灣之水災怠於處理，又對關稅問題隱而不宣。

即使至今賴政府仍稱係「暫時性稅率」，讓民眾在過程不明之情況下尚抱殷殷期待，要求必須透明化及法律保留化，以對納稅人有所交代。況依據司法院釋字第三二九號，內容直接涉及國家重要事項，或人民之權利義務且具有法律上效力者，名稱為條約或公約，或用協定等名稱而附有批准條款者，即應送立法院審議。

川普的經貿政策著重在製造業回流與紓降逆差，須相關國家承諾對美投資或大量採購，以遂其目的。美國法官Kimberly Moore認為，即使貿易逆差會影響國防準備，也不構成「非常與緊急」的緊急狀態。五月廿八日，美國國際貿易法院判決認定川普無權依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ），對全球商品大規模徵收關稅；提起訴訟的控方主張ＩＥＥＰＡ未授權總統設立關稅，徵稅權是「國會保留權」。美國司法未必買總統的帳，若川普敗訴，勢必依其他諸如貿易擴張法、貿易法三○一條等，或循國會立法授權以努力解套。

七月卅一日川普宣布與南韓之貿易協議，除百分之十五的關稅外，南韓將對美投資三五○○億美元。而稍早美與日之協議，除百分之十五的關稅外，日本亦承諾對美投資五五○○億美元，用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業。至於台灣，除目前美宣布課徵關稅百分之廿，對美投資首應考量台灣對美出口中，有約八成涉及美國貿易擴張法「二三二條款」；半導體晶片之關稅結果乃市場關鍵指標，且應謹守開放市場之底線，避免衝擊台灣相關產業出口及可能的出走，更嚴重或導致經濟發展遲滯。

至於外傳台灣可能對美投資四千億美元，賴政府迄今未予否認，僅以與美有「保密協定」一筆帶過，如此置納稅人權利於何地？相關產業惶惶不安，對政府將要掀開之底牌不知如何應對，且未參與表意難以明瞭，卻具切身利害，只能寄望立法院嚴格把關。機械公會八月一日表示，台灣百分之廿稅率高於日韓，將使機械產業受到嚴重衝擊，政府應擴大內需、協助國內製造業轉型升級以為因應，尤應嚴防台灣中小企業供應鏈斷鏈，招致產業出走。

即便美國法院對川普政府「對等關稅」之判決，川普最後亦未必穩勝無虞。與其如此，不如回到司法院釋字第三二九號，回到「國會保留」與「法律保留」之憲政層面，以謀全民之最大利益。