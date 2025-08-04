拒黑箱談判 政府勿雙標

美國政府八月一日公布台灣關稅稅率為百分之廿，高於日韓。相較於日韓公布完整的關稅談判條件，台灣究竟付出什麼代價，國人卻一無所悉，在野黨齊聲砲轟談判黑箱。對此賴清德總統回應「基於雙方保密協議」無法說明，希望國人能諒解。

然而，當年賴清德反服貿時，在意的就是「談判過程黑箱」，並要求馬政府退回重談，還堅持談判談到哪裡，都要同步對國人公布進度。如此正是此一時也、彼一時也！

按照賴總統的說法，台灣列名川普關稅談判的首輪名單，台美關稅與經貿協定談判一直持續進行中。但令人憂慮的是，這些談判多數是在未經公開審議的情況下進行，缺乏透明機制與社會討論，故引發輿論批評為「黑箱談判」；因這不僅關乎經濟政策的方向，更觸及台灣民主制度的根本價值。

從申請加入ＣＰＴＰＰ到台美廿一世紀貿易倡議，政府在推動國際經貿合作過程中，常以「談判敏感性」為由，排除國會實質監督與公民社會參與審議。以此次關稅談判為例，外傳美國要求台灣開放其農產品進口並減免關稅，若最終達成協議，不僅衝擊本地農業，更可能對食品安全與農民生計造成長遠影響。目前民眾卻僅能透過外媒報導、新聞片段或立委質詢來間接得知內容，無從深入理解實質條件，更遑論參與討論或反映意見。

政府黑箱談判的作為，反映了「權力過度集中，欠缺民主制衡」的問題。雖然貿易協定的協商通常由行政部門主導，但在成熟的民主國家，如歐盟或美國，對外貿易協定往往設有公開諮詢與國會審查機制，以保障人民知情權與代表監督權。台灣在制度上，立法院雖有審查協定的權力，實務上卻經常淪為事後背書，國會淪為「橡皮圖章」，難以制衡行政院的專斷獨行。

儘管支持者主張國際談判需要一定程度的保密性，以維護國家談判籌碼與靈活空間，然而保密不應成為封閉決策的藉口；例如談判初期是否設有公開目標？是否邀集產業進行前期諮詢？是否定期向國會報告進度？這些做法並不會損害談判本身，反而能提高政策正當性與社會接受度，減少未來施行時的阻力。

值得關注的是，台美關稅談判的背後隱含戰略考量。部分人士認為，配合美方要求是為爭取更緊密關係，乃至安全保障的「必要代價」。但若代價是犧牲本地產業或國民知情權，是否仍具正當性？重點不在於結果本身是親美或抗中，而是決策過程是否符合程序正義與民主原則。

台灣面對全球供應鏈重組與地緣政治壓力，確實需要積極參與國際經貿體系，但更應趁此機會改革談判與協議審查制度，建立透明、問責且具民主正當性的經貿治理模式。唯有讓人民真正參與、讓代表機構真正發揮監督職能，台灣的經貿決策才不會陷入黑箱泥淖，也才能在追求經濟利益與維護民主價值之間取得真正的平衡。