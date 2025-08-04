檢察機關擺脫工具性格 才能重生

日前暗網（Dark web）流傳法務、檢調重要人事「喬案」流出，有如「官場現形記」現代版，令人不可思議！

誠如法務部長鄭銘謙於立法院答詢時所說：「來源不明、真偽難辨」，惟攸關司法信譽，實有待調查單位發揮「科技偵查」的力道，比照過去北檢辦理「舔耳案」的速度徹查到底，使其水落石出，盡早給社會一個交代或還當事人清白。

審判獨立是司法最重要的核心價值，為保障此核心價值，憲法、法官法保障法官為「終身職」，使其不受任何干涉。檢察總長亦保障其任期為四年，以免被任意調職，確保檢察系統獨立辦案屬性。檢察首長自應捍衛檢察體系獨立辦案的司法定位，樹立典範，擺脫為政治服務的工具性格。

檢察機關公正性與檢察首長人事異動之間存在著極為密切的制度連動，雖然個案偵辦理論上應由承辦檢察官獨立進行，但檢察長的領導特質在在影響檢察機關辦案文化與方向，若檢察首長人事任命導向政治化，更可能侵蝕司法公信力。

司法實務上檢察長可指分案件，由特定檢察官承辦，甚至行使「職務移轉權」及「職務承繼權」；而其領導風格也會影響檢察官承辦案件的體認及壓力，更足以影響案件的走向結果。此外，檢察長對檢察官的工作評核、升遷意見具「實質影響力」，亦可能讓有些檢察官傾向配合上意，而影響其獨立判斷，造成確認偏誤。

尤其，司法人員人事條例賦予法務部長對於檢察長有圈選、派任及調動之莫大權力，更使得行政部門對檢察人事有直接影響力，其決定若缺乏透明程序，極易引發外界對檢察公正性的質疑。法務部前部長蔡清祥任意將四年任期未滿、歷年職務評定優良之台北地檢署檢察長林邦樑調整為非首長職務，即其適例，蔡清祥雖親上火線，對外仍無法合理說明，只能含糊說是一場「誤會」帶過。

鑒於檢察人事派任或異動若缺乏透明與專業標準，深深影響檢察官辦案的實質獨立與外界對檢察公正的信任。未來檢察人事改革的方向宜在檢察首長人事任命透明化、指揮權限清晰化、外部監督制度化之間取得平衡，才能確保檢察機關既有辦案效能，又能維護司法獨立形象，改革重點應該不是只要求一、二審檢察官輪調、跑馬燈而已。