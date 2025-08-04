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兩個問題 問曹興誠

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體人（台北市）

反共護台志工聯盟召集人曹興誠說，民進黨要他推三階罷免，卻想避嫌而不敢積極投入，他很失望；他要退出八二三的罷免。

幾十年來曹興誠一直是台灣的風雲人物。科技的曹興誠，不斷創新突破為聯電開創世界市場，也為台灣賺大筆外匯，人敬人愛。政治的曹興誠，由統轉獨，臧否政治人物率真不避諱，推動大罷免全力以赴，但功敗垂成南柯一夢。

曹興誠事多，我還是想問他二○二二年允諾要捐卅億台幣加強台灣的國防力量，其中六億要捐給黑熊學院，捐了嗎？另外，和沈君山下圍棋輸的一千五百萬，你真捐給清華大學了嗎？為什麼清大幾次三番說沒有。

你開記者會說，聯電捐了很多的大樓和設備給清大，問題是，聯電捐的樓，和你的一千五百萬有什麼關係？董事會的紀錄有說，聯電捐給清大的樓，包括曹興誠輸給沈君山的一千五百萬？或者說，聯電為你單獨捐一千五百萬給清華大學，真是這樣，聯電這樣國際級的公司會吃上商業法的背信罪。況且，沒有一家公司的老闆會打麻將輸了錢，請會計用公司帳去付。

這兩個問題，想問問誠信的曹興誠怎麼說？

清大 聯電 曹興誠 沈君山

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