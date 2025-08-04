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百姓受罪 口水擺不平淹水

聯合報／ 吳一忠／榮民（嘉縣水上）

這幾天下起大豪雨，中南部積水嚴重，許多地區就像豆腐渣一般被輕易摧毀。到底是哪裡出了錯？

筆者住處曾遭淹水之苦，只要大雨警報，就把家當往樓上搬，人則往高處爬；每年換家具，淹水淹到怕。丹娜絲颱風過境，仍淹到腳踝，鎮日清理家園、搬家具、舀水、拖地，還動用抽水機，忙到午後兩點才以泡麵果腹，幸好雨勢稍緩，沒重演八八水災的災情，但風雨接連來襲，只能「挫著等」。望著滾滾洪流傾瀉而下，「我家門前有小河」的那種無助、愁嘆和恐慌，若非親身體驗實難以體會。

風雨來襲，輕易地就摧毀這片美麗之島，百姓除了忍耐就是認命。山林防線已撤守，人定不能勝天，因為人謀不臧又道德頹喪。套句「四不一沒有」─風不調、雨不順、國不泰、民不安」，加上「沒有辦法」。

地方政府把淹水歸咎天災，推說雨勢太大，不論降在哪裡都會淹水。中央說是地方的職責，難道百姓活該受罪嗎？口水擺不平淹水，總是不能記取教訓，卻讓淹水一再發生。

猶記當年莫拉克颱風，二○○六年立法院通過「八年八百億治水特別預算」，爾後追加擴增到一一六○億元，前瞻計畫治水預算更是規模空前，卻看似成效不彰。這次縱使再追加預算，能否徹底解決水患？從這幾天「水淹南部」來看，頗令人質疑。

台灣是生命共同體，牽一髮而動全身，水脈相連流經各縣市，治水應全盤思考。政府應設立專責機構，由中央統一規畫，延聘水利、土木、地質等專家做好「國土百年規畫」，並以環保思維參與政策做好治水工程。若各機關不拋開本位主義，再追加一千億也不夠用。

面對接踵而來的颱風和水患，「口水滿天飛」無補於事，老百姓只求風調雨順安居樂業。期望政府做好治水工程，讓台灣不要一再發生水患。

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