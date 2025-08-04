災區擺拍 與人民站一起？

從丹娜絲颱風開始，南部地區迄今便飽受風雨侵襲。民進黨執政了卅年的台南地區，更是從最北端的後壁白河，一路淹至最南邊的安定、永康。

雖然，連日的強降雨超乎預期，導致大量積水宣洩不及，是造成淹水的主要因素之一，但若檢視民進黨官員這一個月以來對台南災情的反應，卻令人異常憤怒。先是賴清德總統在勘災時，回應災民「不能什麼事都靠國軍」；然後又有完全處於狀況外的經濟部，貼出強調「前瞻建設持續發揮防洪功效」的六張圖卡。

而這兩日，又見民進黨代理秘書長何博文率領「志工」跑到台南後壁、白河地區，冒雨清水溝汙泥的鏡頭，想要彰顯民進黨「苦民所苦」、「與災民同舟共濟」。試想，即便有急迫清理水溝的必要，但在風雨中，何博文不戴帽子保護頭部，還刻意露出整張臉來拍照，這其中的造作矯情，以及希望藉此拍上級馬屁的成分，應遠勝與災民站在一塊吧？

台南長期由民進黨執政，賴清德總統更曾擔任八年台南市長。而每逢選舉時，台南人對民進黨推出的人選都照單全收，更被譏笑「民進黨推出一顆西瓜都會勝選」。但這一個多月來，民進黨對台南災民的回應，竟是如此官腔官調毫無情感，怎不令人唏噓！

面對八二三另一波罷免案，賴清德總統曾說「要與公民團體站在一塊，走完最後一哩路」。此刻台南災民們更希望執政黨也與他們站在一塊，走完重建家園的路，盼來的卻只有表演與作秀。由此可知，風雨雖無情，人民更不該對特定政黨「專情」。