民之所欲 給我不淹水的家

寫這封信的時候，窗外的雨聲，對我來說已經不是浪漫，而是心驚膽戰的警報。你可能正在辦公室裡，看著新聞畫面，慶幸自己所在之處安然無恙。但對我們這些「災民」來說，那不僅僅是畫面；那是我們泡在泥水裡的客廳、是孩子捨不得丟掉卻已發霉的玩具、是長輩辛苦一輩子積攢下來，如今卻只能當廢棄物清運的家具。

每一次大水退去，留下的不只是清不完的淤泥和散不去的霉味。更是一種深沉的無力感，為什麼又是我們？提醒政府：你們的選票，是我們用淹水的家換來的！

我們知道，鋪一條亮麗的馬路、蓋一座宏偉的場館，能讓你們風光剪綵、選票滿滿；但提醒你們，為政者看不見的良心才是我們安睡的保證。千萬別為了一時的經濟利益，默許濫墾山坡地、占用河川地；我們不要災後作秀的擁抱，我們要的是一個不會淹水的家。請把錢和心力花在我們看不見，卻能救命的下水道和流域治理上，那才是真正的「政績」。

其次要提醒民眾，冷漠是洪水的幫凶。很多人會說「這不關我的事」、「這是政府的責任」，但在這座命運與共的島嶼上沒有人是局外人。你可能覺得隨手丟一個菸蒂、一個塑膠袋，沒什麼大不了；但成千上萬個「沒什麼大不了」，就足以癱瘓一座城市的排水系統。請不要輕忽你舉手之勞能帶來的改變；保持水溝暢通，就是最簡單、最直接的防災。

這封信要寫給所有在這片土地上生活的人，淹水不該是我們的宿命；清創、哀悼、遺忘，這個悲傷的循環必須終結。我們必須把每一次心碎的記憶刻在心上，化為監督的利刃；把每一次的無助，轉化為行動的力量。

我們想要的其實很簡單，在每個下雨的夜晚能安穩地睡去，而不是在噩夢中驚醒，擔心家園又將汪洋一片。

這個卑微的請求，我們還要等多久？