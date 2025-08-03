星期透視／中美俄三國大戲和關稅博弈

九月三日，中國大陸為紀念抗戰勝利八十周年，將舉行一場盛大的閱兵典禮，並紀念二次大戰反法西斯鬥爭的光榮勝利。俄羅斯總統普亭已答應參加，據媒體報導美國總統川普已經受邀、也有意願參加，但大陸外交部尚未證實。如果中美俄三國領導人齊聚北京，會不會順道安排一場三國領袖的高峰會呢？這可能是今年秋天最重要的一次國際盛會。

如果川普決定參加這場聚會，其中討論的主題可能包括：美國的關稅博弈及其後續發展、俄烏戰爭的和談進程及如何進行終局安排，以及中美俄三國今後究竟如何互動、協商並解決分歧等基本規範。由於牽涉廣，且影響至深，這些議題不但攸關美國的貿易平衡與經濟復甦、俄羅斯如何結束國際孤立與經濟制裁，此外還牽涉到烏克蘭的戰後重建及國土規畫，以及歐洲的地緣政治及整體的和平規畫。再者，它同時將直接影響中美貿易戰與科技戰的未來發展，以及今後台海的和平情勢。

很顯然，這些複雜的議題不是靠一次高峰會能夠解決的，但如果與會的各方都有意願透過面對面的協商尋求解決，則目前劍拔弩張，兵凶戰危的國際政局，將會出現積極、良性、樂觀的變化。至於後續進一步的對話、協商與化解分歧，自然也是可以期待的。

對於川普總統而言，如果他真的能夠親自促成這一場三國高峰會議，無疑將博得「國際和平使者」的令名，並洗刷他在關稅戰中極限施壓、大言不慚，卻又左支右絀的尷尬形象。而且據報導，這次他還有意帶一批美國企業界領袖親訪中國，仿效稍早時的中東之行一樣，積極推銷且進行採購，並著眼於數字驚人的交易清單，以期獲取重大的經濟利益，好對美國的選民有所交代。

至於普亭方面，由於近期俄軍在烏東戰場上漸有斬獲，而烏軍在前線戰鬥與人員補給方面都已經出現頹勢，因此及時推動實際和談並商議結束戰爭，應是大勢所趨。如果在中方的斡旋促和之下，順水推舟，並尋求終戰的和解方案，不但將可緩解三年多來俄烏雙方面臨的戰爭壓力，也可讓川普過去力促「立即解決俄烏戰爭」的承諾及早落實。這將是「三方皆贏」的互利局面，殊為難得。

至於中方扮演東道主的角色，領袖群倫、積極促和，並謀求各方和解對話、追求互利共贏，自是居功厥偉，足為世人所稱道。一旦成局，不但將是一次成功的主場外交，也是二戰結束八十年之際十分難得的和平盛事。由此看來，中美俄三方對此一峰會的舉行應該是樂觀其成的。

對於台灣而言，雖然不是三國高峰會上的主角，但是若能看到中美、美俄與俄烏關係走向大和解，自應積極以待。這也是兩岸和平的新契機，應予珍惜！

（作者為政治學者、中流基金會董事長）