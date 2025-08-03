大屋頂下／賴清德在海水退潮時

七月六日深夜，丹娜絲颱風的狂風暴雨掀翻了南鯤鯓代天府的神聖牌樓，市井瘋傳天人感應之說。七月二十六日，在三颱交織連日大雨之後，大罷免投票日意外放晴，開票結果二十五比零，大罷免大失敗，賴清德搭建的「大罷免大牌樓」在大晴天裡就此轟然倒塌，莫說怪力亂神的天人感應，這完全是一場光天化日的民主見證。

海水退潮，大家都看見了賴清德穿的是什麼底褲。

這次大罷免，最大的悲痛與最大的成就是：賴清德與民進黨在全民面前暴露出他們的底蘊與真面目，民進黨的主體支持者也暴露出他們的品質與內涵。

最大的悲痛是：大家看清了賴清德居然是這樣一個人，民進黨原來是這樣一個黨，民進黨的主體社會支持者竟然是這般的品質，這是最大悲痛。

最大的成就是：大家目睹了賴清德與民進黨在大罷免所建構的義理與實際操作，終於看清了賴清德與民進黨自供自證的真實面貌，也看清了民進黨主體支持者的水準，這是最大成就。

賴清德與民進黨發動大罷免的目標是：無差別罷免國民黨立委，要建構一個沒有民主制衡的立法院，要消滅反對黨、終結政黨政治，更將社會上所有的民主制衡勢力皆視為必須「打掉」的「雜質」，以實現其所謂的「更大的民主／更好的民主」。

因為大罷免不是針對個別立委，而是以消滅反對黨為目標，因此必須建構一套高大上的義理論述來支撐。這是賴清德將大罷免提升至「團結十講」的原因，要將大罷免定位定性為一場國政是非的大對決及國家興亡的大攤牌，欲用以標榜自己，號召天下，藉此取得推進大罷免的動力。

但是，十講發動後，暴露了賴清德的淺薄愚昧，回響十分惡劣，綠營更強烈主張「別再講了」。於是，大罷免又回到柯建銘與曹興誠操作的主旋律：中共同路人／消滅共匪／不大罷免，民進黨立院不過半，不能戒嚴／要用刑法一百條伺候被罷藍委，死罪可免，活罪難逃…。

十講既成了「未完成的答卷」，大罷免也就始終未見頂層全局的義理論述。

於是，大罷免最後的結局是：只見「消滅反對黨／終結民主政治」的邪惡目標，竟想僅憑一句「國民黨立委都是共匪」就興風作浪，卻對「國政是非／國家興亡」完全說不出半點道理。

海水退潮，原形畢露。

大罷免暴露出賴清德欲「打掉雜質」的徹底反民主的底蘊，淺薄、愚昧，我們怎麼會有這樣一位總統？大罷免也顯露了民進黨反民主的真面目，將國會制衡力量都指為共匪，我們竟然會有這樣一個民進黨。大罷免也顯露了民進黨主體支持者的品質，居然會在「國民黨立委都是共匪」的喪屍符咒下支持大罷免。

這一切的一切都是賴清德與民進黨的自供自證，讓更多民眾認清了賴清德是什麼底細？認清了民進黨是什麼德行？也認清了民進黨的主體支持者是何等品質？

這場大罷免至少為台灣解答證實了三大問題：

一、將國會制衡力量指為共匪，將社會上所有的民主制衡力量指為雜質，證實了賴清德、民進黨及其主體支持者都是明目張膽的「反民主」者，這是小小多山的台灣最大的一股「反民主」邪惡勢力。

二、大罷免大失敗後，賴清德說要「持續守護憲政體制」，但賴清德自己卻是破壞「憲政體制」的罪魁禍首。曹興誠說，大罷免二十五比零，效果不如預期；但能實現三十一比零的三階段罷免投票，則是一場勝利。殊不知司法檢調公然介入大罷免，摧毀「憲政體制」，滅絕了國民黨「以罷制罷」的運作，造成三十一比零，引爆了民意對司法不公的義憤，這正是使大罷免大失敗的重要原因。大罷免使人民看清，賴清德與民進黨正是「操縱司法／摧殘憲政體制」的巨奸大惡。

三、在兩岸僵局中，民進黨對中共完全一籌莫展，只知將內部主張和平競合的民主呼聲指為中共同路人，更欲將台灣帶上「美國豪豬／烏克蘭化」的死路。賴清德與民進黨及其主體支持者，已是「國政是非／國家興亡」的最大負數。

大罷免的本質就是徹徹底底的「反民主」。賴清德今後要慎用「民主」一詞，每說一次就等於是自打嘴巴，聽了令人作嘔。這樣的民進黨要怎麼走下去？

賴清德原形畢露。各種帶風向的說詞，正為賴清德對大罷免甩鍋卸責，但這場大罷免醜劇完全是由賴清德發動。今年一月一日的新年談話，賴清德論及立法院的憲政角力，說著說著，他說：「人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯集更大的民主力量，展現主權在民的真諦。」

這段上下文，夾帶了「罷免」是「更大的民主／主權在民的真諦」，這就是賴清德對當時已議論紛紜的大罷免發起的集結號衝鋒號。

後來，好事的輿論欲挑撥離間，紛指賴清德是被柯建銘支使所致，賴也就將計就計，開始與大罷免採若即若離的姿態，說話也吞一句、吐一句。

但是，賴清德是總統、民進黨主席與青鳥領袖的三位一體，他若不能對大罷免的大失敗承負起當然的最終最大責任，這不但是誠實與否的問題，更是知恥與否的問題了。

選季瘋傳「教訓賴清德」的口號。這場大罷免明明白白已提升至「國政是非／國家興亡」的高度。因此，這場大罷免在實質上無異是另一場的總統大選、另一場立法委員大選，也是一場國家方向的公投，更等同是對賴清德領導表現的不信任投票。

經過這場大罷免。賴清德，你是台灣的罪人，想用「更大的民主」來打掉雜質、滅絕民主；你更是民進黨的罪人，竟使整個民進黨一夕淪為「新曹流」，最後又被曹興誠放鴿子。

民進黨這次不是只輸在罷免投票上，而是在原形畢露後，整個黨的靈魂與形象引發社會的強烈質疑，整個黨的社會仇恨值及社會不信任感暴增。至此，在二○一六年被蔡英文救活的民進黨，現在卻已然毀於賴清德之手。

王世堅建議撤回八二三罷免案有其見地。再蠻幹下去，倘如游盈隆所說仍是七比零，民進黨的處境將更惡劣。但若「精準罷免」只罷掉一、二席，也無濟於事。那就真的不如以和解為名撤案來得理智，讓這個一塌糊塗的政局有再開機的機會。

王世堅身高不如賴清德，但這是政治境界，也是政治謀算，卻高出賴清德幾個頭。

孟子說：知命者，不立乎巖（危）牆之下。