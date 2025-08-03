名家縱論／只給台暫時性關稅 川普不滿什麼

賴政府經過四次關稅談判的結果出爐，高於日韓，與越南、孟加拉、斯里蘭卡並列。一時媒體、股市譁然，因為看到日、韓、歐盟都是十五％，之前經貿辦曾說希望不高於日韓，前一天行政院也說台美正在討論「聯合聲明」；結果聯合聲明消失，川普也不推文了，白宮行政命令直接公布數十個關稅，台灣在其中，廿％。

台灣產業各界皆認為衝擊甚大。三三會理事長林伯豐表示政府應該繼續爭取和日韓同等稅率；童子賢認為台灣抽到中下籤，讓台廠對美出口短期得承受巨大的壓力鍋；商業總會只打六十分等待補考；機械公會則是大喊新台幣貶回卅三元。面對質疑，賴清德總統親自解釋這是「暫時性關稅」，談判還在進行中，新關稅會再降低。

川普是關稅俠，他認為關稅可以解決美國長期嚴重貿易逆差問題，並且運用關稅大棒，可以讓主要貿易夥伴做到三件事：開放市場、投資美國、大量採購。從日本、韓國、歐盟的關稅協議可知，欲得低關稅，一定要讓川普滿意，特別是投資美國部分。

台灣企業很早就啟動與美國的談判，三月初台積電魏哲家董事長在白宮宣布，加碼一千億美元投資設廠亞利桑那州。但是和日本的五五○○億、韓國的三五○○億美元相比，川普一定有向賴政府提出投資要求，據傳是四千億美元，或許賴政府還在協商、或許要求不要公布細節，這是讓川普不滿意的第一點，但問題是台灣有能力投資這麼多嗎？

其次，台灣目前開放市場的困難度，顯然高於日韓。韓國早已和中、美簽訂自由貿易協議，日本主導ＣＰＴＰＰ高標準多邊自貿協議，而中、日、韓都是ＲＣＥＰ亞洲自貿協議的成員。民進黨政府十年來高喊要加入ＣＰＴＰＰ，卻進度不彰，「台美廿一世紀貿易倡議」話術被揭穿。此時如承諾美國大幅開放市場，不僅會造成產業與社會熱議，更擔心會形成反彈民進黨的政治衝擊，這是讓川普不高興的第二點。

對美採購部分應該不是關鍵問題，四月時經濟部長郭智輝曾說未來十年增加對美國採購二千億美元，中油三月簽署阿拉斯加天然氣投資意向書，台灣也承諾每年從美國進口的天然氣由八億美元增至卅六億美元。此外，農產品承諾加大進口，以及賴清德總統在二月曾表示軍事預算將增加到ＧＤＰ的百分之三，等於年度預算需編近八千億台幣。

川普不高興的第三點，或許是賴總統指稱，我方企圖將半導體產品做為整體關稅談判的重要環節，因為台灣出口美國的商品近七成是半導體與科技產品，但由於美國尚未決定半導體產品稅率，使得台美談判到最後卡關，因而先公布廿％作為暫時性關稅。

川普政府將鋼、鋁、銅、汽車、半導體、藥品、木材等視為二三二關稅產品，這是依據一九六二年「貿易擴展法」第二三二條允許美國總統以國家安全為由，對特定進口商品施加關稅或其他貿易限制。由於半導體關稅牽涉複雜，川普政府何時決定及多少稅率尚屬未定。賴政府為何不參考美日、美韓關稅協議，明定比照未來最優惠稅率，卻要以暫時性關稅拖延？這點實在令人不解。

賴政府在談判過程幾乎不和國內溝通，迄今細節資訊毫無所悉。我們很想知道目前廿％關稅背後的附帶條件是什麼？如果繼續談是否要提供更高條件與讓步？並且，廿％關稅對傳產影響很大，部分台廠將面對成本上升、訂單流失與供應鏈重組壓力，賴政府是否了解呢？

台灣是美國的第七大貿易夥伴，賴政府卻在談判策略上將優勢轉為劣勢，在談判人才、談判過程、談判溝通、談判衝擊因應等層面呈現嚴重缺陷，顯示面對國際政治叢林法則與川普交易，賴政府的策略與因應能力薄弱，卻又一廂情願，希望賴政府後續的談判不會賠了夫人又折兵！

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）