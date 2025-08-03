農產品產地標示 是關稅談判底線

在台美暫時性關稅協議敲定廿％後，總統賴清德舉行記者會，強調「仍有努力空間」，並重申談判團隊堅守的四大原則：保障國家利益、產業利益、糧食安全，以及國人健康。雖然談判仍在進行中，國人引頸期盼成果，但更關心的是，這四項原則是否真能在實務談判中堅持到底？尤其在農產品方面，更應堅守「產地標示」這條底線。

賴總統所說的「還有努力空間」固然令人期待，但也讓人擔憂是否會以開放更多美國農產品換取更低關稅。特別是美豬與美雞，其潛在影響不可輕忽。根據農業部統計，二○二四年我國共進口約八萬公噸豬肉，其中來自美國僅約四千公噸、進口額約三點八億元，多數用於加工肉品與部分生鮮產品，小吃店仍以本土豬肉為主。

雞肉方面，二○二四年我國共進口約廿萬公噸，其中美國雞占絕大多數，僅一千公噸來自其他國家。美國雞肉進口總額達八十億元，主要用於製作雞塊、雞肉丸等加工食品。目前雞肉進口稅率為廿％，若進一步降低，甚至降為零關稅，恐導致美國雞大量湧入，對本土養雞產業構成重大衝擊。由於價格競爭壓力，本地雞肉難以招架，產業恐陷入困境。

在豬肉方面，雖然本土豬肉因風味佳而深受消費者喜愛，但若美豬大量用於加工肉品，一旦缺乏清楚標示，消費者根本無從辨識來源，影響其選擇權。

消費者有知的權利，也有選擇的自由，這是最基本的權益。

談到消費者權益，不能不提美國前總統甘迺迪。一九六二年三月十五日，他向美國國會發表「保護消費者權益的特別咨文」，提出消費者應享有四大基本權利：一、安全的權利；二、被告知的權利；三、選擇的權利；四、表達意見的權利。這是全球首位國家元首以國家名義公開倡導消費者權益，開創現代消保政策的先河。

今天，賴政府的談判團隊正可理直氣壯地引用甘迺迪總統的理念，告訴美方：農產品應明確標示產地，這不僅是對台灣「食安法」與「消保法」的基本遵守，也是保障消費者知情權與選擇自由的必要措施。

政府應該挺直腰桿，為國民的健康、產業發展與消費者權益，堅定立場，爭取應有的保障與尊嚴。