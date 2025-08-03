治水目標別文青 救災復建快精進

高雄市山區七十二小時累積雨量上看一千毫米，台南市、嘉義縣市廿四小時累積雨量也多超過三百毫米…，這些都是治山防洪的天文數據，砸再多的經費都很難讓長延時強降雨中心不致災、沒淹水。

二○○八年經濟部首編八年八百億的易淹水地區水患治理特別預算，類似預算持續多期，迄今十七年間投入無以數計治水經費，有沒有降低台灣的水患或水災痛苦指數？答案是肯定的。從最近幾年的大降雨情境來說，歸屬中央管轄河川發生重大溢堤的事件明顯減少；但近幾年仍頻見積水不退、水災不斷，這是因為中央管轄大河川治理之後，凸顯出地區性排水系統缺乏系統性整治、維護的後果。

台灣都市排水的最高規格就是重現期十年的降雨防禦能力，降雨強度比前述大，降雨延時比前述長，淹水就是可預期的事件。近卅年來都會區的高強度土地利用、無法預知的強降雨，導致都會區常患水災或積水不退；偏鄉郊區因為區域排水治理率較低，遇雨致災積水不退也成了常態。

再投入巨額治水經費會不會減緩水災？答案是肯定的；會不會從此不再淹水？那就太癡人說夢。經濟部長陪同巡災，貿然出口說出一千億治水預算，真的太嚇人了。搶災救災速度太慢，不得其法，才會造成民怨。經濟部先前提過韌性承洪的治水口號，現在映出政策太「任性」，導致多數人要「承洪」；卓揆表示要達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的治水目標，但這不過是文青語言—民眾覺得再小的面積，我家仍舊淹水；社區覺得再快的退水，家戶已經淹水；里民覺得再高的標準，他們成了例外。我們相信政府確實想要消弭水患，但古今中外罕見國家機器能讓民眾沒有汛期威脅。

經濟部新編列一千億預算應該還沒下放到執行單位，建議先把送立院的說帖重新檢視一次，過去蒔花種草、修橋鋪路、棲地復育、物種保育的錢就不要再給了。既為治水預算，就該全數投入防洪與抗旱標的，如果預算有餘裕則可協助地方政府啟動災中救急、災後改良復建的機制。

過去有人倡議要成立類似美國聯邦緊急事務管理局的緊急事務處理機構，現在行政院轄下也有中央災害防救會報，另外也有「國家災害防救科技中心」協助災害科技研發事宜。但近年來的災害，都只有哀鴻遍野的呼喚，卻少有前述兩單位的參與甚至提出有效的政策建議，舒緩災區民眾受苦受難程度。

當然，美國的作法不見得適用台灣，但災後恢復正常生活值得學習跟進；如果更精進，就可參照日本防災模式，在災後復建的過程中更進一步思考不重複致災。

豪雨還會再來、強風也會再吹。一次式的補貼措施或救災，只能治標難以治本。既然當政，就要挑起責任，想想防災之外，救災與復建是否有精進之處。在下次大自然肆虐前，一鼓作氣給民眾充滿信心的承諾：「天災難免，但受災民眾不再求救無門。」