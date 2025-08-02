給原住民安全的回家路

七月底，南橫公路一段路基在豪雨後崩塌，以致一家五口乘車經過時連人帶車墜落深谷，目前兩人罹難、三人下落不明。他們不是探險登山客，不是觀光遊人，只是居住在自己土地的原住民。

這不是單純的天災，而是一場結構性的災難。多年來，山區道路與河川治理工程普遍沿用平地標準，卻無法反映山地的地質脆弱與降雨劇烈；山區居民的交通安全，長期處於政府治理的邊緣地帶。對於原住民而言，「回家」從來都是一段風險高懸的旅程。

南橫事件令人心碎，部落悲痛，原住民族要的不是事後的慰問，而是事前的參與、持續的尊重，以及一條真正安全、可以回家的路。

「治山治水」，原住民族應是主體，而非受災者。

根據「原住民族基本法」，原住民族對其傳統領域的自然資源，具有同意、參與、管理權利。但實務上，政府治山與治水作為，一直是「自上而下」的工程治理邏輯—原住民成為被工程打擾、被迫遷移、在災難後等待政府搶修與救援的對象，而非治理的主體。

政府每年投注數百億元在山區邊坡整治、野溪治理與公路搶修，但是否與部落討論過路線？是否納入族人對地景、溪流與氣候的知識？是否考量災後維運與避難的實際需要？答案經常是否定的。

真正的安全不在於水泥厚度與護欄強度，而是來自部落社區與環境間的熟悉與連結。如果國家無法落實原基法的精神，那麼再多的工程預算，也無法換來一條安全的回家之路。

貫徹原基法，不只是關懷或道歉。要讓原住民族安全回家，建議從制度、資源與治理方式等方面徹底改變。

一、建立山區治理的共管制度。原住民族應參與治理規畫、工程監督與風險預警。政府應設立「山區基礎建設原民諮議機制」，讓部落共決道路與防災工程的設計與優先順序。

二、制定「原住民族自然資源治理專法」。原基法至今未有實施細則，原住民的參與、同意與管理權僅止於宣示。應立法授權原民提案治理計畫，並提供中央經費支持，讓山林與河川治理，回歸承認原鄉主體的原基法精神並加以落實。

三、重設山區道路與防災標準。目前山區還沒有「高山無路」的思維，有些地方不該有路的，就不應強行開路。即使有道路需求，也應依山地特殊環境重新制訂標準，並納入自然基礎解方，充分尊重原住民族的傳統生態知識，如階梯式水流引導、傳統工法與植生穩坡，取代高耗能、高破壞的水泥硬體等。

四、設置原鄉基礎建設基金。將災後重建預算、林業收益與氣候調適基金導入原鄉，建立部落自主維運與定期巡查體系，避免道路與橋梁成為孤島工程。

鮮活的生命，不只是新聞的統計數字，而應成為整個國家重新看待山區治理與原民權利的起點。如果說原基法是對歷史的補償，那麼「給原住民一條安全回家的路」就是對當代最基本的承諾。

八月一日是原住民日，呼籲政府，從這一刻起，重建的不只是一段路，而是人民對國家的信任、對土地的歸屬，以及對未來的希望。