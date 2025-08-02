人心貪婪 讓台灣成掠奪之島

七月丹娜絲颱風過後，接連豪雨不斷，山區土石崩落，平地水患成災，連台積電嘉義先進封裝廠也難倖免淹水。這是近幾十年來常見災難，外界常歸責於極端氣候變遷，要求更多的治水經費。其實，主因來自人類的貪婪，加上政府失能。

回顧民國七十年北區區域計畫實施後，財團在汐止及新店山坡地大興土木開發住宅社區，其餘縣市也透過土地整體開發，作為旅館、度假村、寺廟及產業園區，且多為最高使用強度。違法寺廟、工廠、民宿及露營場更遍布全台，山坡地與農地成本低，成為主要掠奪對象。

人類的貪婪，導致具有滯洪灌溉的埤塘大量消失，湧泉也不見了。坡地超限開發，失去涵養水土功能，豪雨滾滾濁流，造成水庫淤積降低容量，河床升高以致河水很快溢堤，再多的治水經費，也無法解決「掠奪之島」的險境。

民國七十一年筆者的碩士論文涉及坡地利用，當時閱讀某篇專題談到，中橫公路兩旁坡地種植的蘋果，外部社會成本是蘋果售價的十倍。這個數據是作者以德基水庫的建造成本，因為淤積降低容量及使用壽命縮短的概估。經過四十餘年，只見以經濟發展為導向，不斷擴大開發範圍，卻未見過任何有關對生態環境的衝擊，及外部成本的量化評估。而當前所謂的環評，則有其局限性。

民國一○二年齊柏林拍攝的「看見台灣」紀錄片，曾引起廣泛關注，但很快又被遺忘。前年有媒體以「手機河與晶圓山 掠奪之島」為封面主題，探討產業爭地，國家帶頭掀國土浩劫，剷山、爭水、種電不種糧成日常。水土流失，絲毫不給山頭、土地、河川些許喘息空間。

探討這個問題很沉痛，因為在選票至上的環境裡，許多違法樣態可以就地合法，生態靠邊站；然後，違法受到鼓勵又擴大種種型態，直到大自然再度反噬；略為清醒後，又淹沒在權力競逐洪流中。

興闢硬體建設，這類看得見的工程，討人喜歡；維護自然環境、落實土地使用管制，是看不見的工程，卻能留給後代子孫生存空間。但，人類無止境地貪婪，恐怕是遙遠的奢望！