國際博弈不怕讓步 只怕白讓

歷經一百廿天起伏跌宕，川普主導的關稅談判，除了與中國的最終協議尚未確定，大底已落幕。不得不說，這齣真實版的宮鬥大劇，絕對有資格角逐今年奧斯卡最佳導演與編劇。

這場大戲，煞是好看。且看各個政府：有人氣急敗壞，奔走喊價；有人汲汲營營，怕失良機；有人鴨子划水，表面鎮定，暗自運籌；也有人老僧入定，看似無為，其實坐等對手出錯。國際談判舞台，人人有戲，成敗之別，就在節奏與眼光。

開始時，許多國家自認和美國關係親近，必能獲得關稅優待，如加拿大與墨西哥，身為美國地緣最近、經貿最密切的鄰居，一直以為自己會被另眼相看。沒想到川普翻臉比翻書快，第一刀就朝他們砍去，活生生被當成殺雞儆猴的「範本」。這一刀，不僅斬斷天真幻想，也讓其他國家警覺：和美國關係好，不代表能免談判；沒拿出吸引川普的籌碼，就得照單收罰。

這場貿易大戲裡，最讓人佩服的，應該是中國與印度。他們沒有急著上桌，靜靜抱著雙臂坐山觀虎鬥。中國有龐大內需市場、完整供應鏈做底氣，印度則倚仗人口紅利與地緣戰略位置，兩者都選擇「慢談、不談、觀望」：先看別人出牌、犯完錯，再決定自己的節奏。這種戰術雖然不一定能換到好處，卻可避免被迫讓利的窘境。原來拖延有時也是一種談判智慧。

川普本人從來不喜歡「多邊貿易協議」，身為世界最強經濟體，川普只肯分別與各國單獨談判，因為他相信在因地制宜設下條件，分化可能的集體抵抗，只要每個國家都想保住自己的關稅優惠，就沒有人會為他國發聲。這套「分而治之、逐一擊破」策略奏效，再一次證明成功。

在川普的回合操作下，開始的成功並不代表成功，開始的挫折也無需氣餒。東南亞最早與美國達成協議的是越南，可就在一片艷羨眼光中，最終越南稅率卻在東南亞各國中偏高；相反地，曾被威脅被課徵一四五％關稅的中國卻「開高走低」。

這樣不平等的談判，各國讓利不是原罪，重點在於是否知道「能讓什麼、想換什麼」。如果開放某些領域，能換來主力產業出口穩定、企業全球布局保障，那是值得的；但如果讓了一圈，什麼都沒換到，那就是自我消耗。

國際博弈智慧在於：不怕讓步，只怕白讓。你要是讓了市場、投了巨資，結果換來的是一張好人卡、一句「美國感謝您」，那可真是捧著黃金上山拜財神。但如果這讓步換來晶片出口通行證、供應鏈穩定，那便算是值得。