對美長期逆差 台灣農產品貿易退無可退

美國終於宣布對台灣課徵廿％關稅，相較於日本及韓國的十五％關稅，確實讓人感到有點失望。但是以其他國家跟美國談判的過程來看，我們仍然可以繼續爭取調降關稅的可能。

但要拿什麼來交換？是要再增加對美國投資？擴大採購？或者承諾農產品的全面開放？目前美國還沒有與台灣談成任何針對農產品市場開放之貿易協議。這才是真正的考驗與我們所擔心的。

台日韓的稻米進口都是關稅配額模式，而且在配額內都獨厚於美國，日本已將原先對美國專屬的國家配額從四十五％提高到七十五％，但並未擴大整體配額，也未降低配額外稅率。韓國仍維持對美國專屬的國家配額卅二％，主要是韓國與美國原已簽訂自由貿易協定，已有近九十九點七％的農產品市場開放，美方焦點是剩餘敏感品項如稻米、牛肉等。韓國對美國牛肉進口已存在的年齡限制（卅個月以下）、加工品禁令以及高檢疫標準均未讓步。

反觀目前台灣對美國農產品的進口並非禁止也非全面開放的政策，涵蓋技術性標準、衛生規範與配額安排等，例如僅允許來自未超過卅個月齡的美國牛肉進口，且進口部位受到限制（去除內臟、絞肉等）；雖已經開放美國萊豬進口，但美國對於豬肉原產國的標示有異議；不過，目前並沒有資訊顯示美國要求台灣擴大稻米進口，更未提出「零關稅稻米全面開放」的要求。

在與美國關稅談判的過程中，我國農業團體與政府高層已表態，稻米是國家糧食安全與農業穩定的紅線，絕對不會在貿易談判中讓步，也強調將持續維持稻米的關稅配額制度，並反對將稻米納入談判交換條件。

因此，基於維護國民健康與確保糧食安全，上述的牛肉與豬肉進口規範，以及稻米關稅配額制度仍將維持不變。

如此一來，未來我們希望關稅調降的著力點可能為何？如果是再進一步增加對美國投資及採購，就需要盡速盤點投資及採購的內容與金額，以及評估其可交換多少關稅調降的空間。

廿％的關稅雖然高於日本與韓國，但也反映現階段台灣可能並未用農產品擴大進口來交換關稅的調降；只是在未來在持續談判要求關稅調降過程中，我們要呼籲政府必須堅持維護農產業利益、國民健康、食品安全與糧食安全的最高原則，畢竟台灣對美國的農產品貿易已經長期逆差，退無可退了。