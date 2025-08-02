「暫時性關稅」說法 難安人心

美國宣布對台課徵「暫時性」廿％關稅，雖然聽起來像一個技術性安排，但對多數台灣人而言，這不僅是經濟數字，更是對我們國際地位的提醒。當總統表示這是因為談判尚未完成，未來仍可調降，「暫時性」的說法不但未能安撫人心，反而揭示了台灣長期處於模糊不清的角色定位。

過去，我們已習慣面對各種「暫時」、「過渡」的詞彙。無論是在國際組織的身分，還是國際賽事上的稱謂，台灣總像一個「待確定」角色。如今，即便高科技產業和戰略地位逐步升高，我們換來的仍是高於日韓的稅率，令人懷疑我們在美國眼中究竟是平等夥伴，還是隨時可調整的棋子？

這種質疑引發的情緒爆發，類似社會心理學中的「情緒傳染」和「群體極化」現象。人們不只是因為稅率高而不滿，更是因為覺得自己被忽略、被排除。當我們承擔戰略選邊的代價，卻無法獲得對等尊重和回報，那種被邊緣化的感覺，便成為一種集體的不安全感。

「暫時性」與「階段性」等模糊用語，並無法消弭社會的焦慮與不安。當我們為全球科技供應鏈付出政治風險，理應知道自己國際體系中被置於何種地位。

台灣社會期待一個清晰的答案，定位不明，只會持續滋生集體的焦慮和對未來的迷惘。唯有突破這層迷霧，坦誠面對我們的國際角色，才能凝聚社會共識，迎向更穩定的未來。